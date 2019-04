La XXV Maratona Internazionale di Roma in Campidoglio

Molte le Autorità Capitoline e Sportive, unitamente a tanti atleti, giornalisti e fotografi hanno gremito l’Aula Giulio Cesare oggi 2 aprile 2019.

Fra le Autorità: Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini, il Presidente Fidal Alfio Giomi, il Presidente Commissione Sport Roma Capitale Angelo Diario, il Coordinatore Generale della maratona Fabio Martelli, Roberto Tavani, Segreteria politica della Presidenza della Regione Lazio, Claudia De Stefanis, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Giuseppe Musciacchio, Ceo Arena, Fabrizio Tartaglia, Territorial Relations CS and Claims Centro Italia Unicredit, Andrea De Perini, Direttore Vendite Smart di Mercedes Benz Roma e il testimonial Giorgio Calcaterra.

La spigliata conduttrice Anna Chiara Spigarolo, ha conferito un ritmo brioso al’evento che si è svolto velocemente offrendo a tutte le persone coinvolte al buon esito dell’vento la possibilità di esternare il proprio pensiero.

Il primo a prendere la parola l’Assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi del Comune di Roma: Daniele Frongia il quale si è espresso con queste parole: “È un’edizione dei record, in pochi mesi siamo riusciti ad arrivare al sold out dei 10.000, davvero un grande risultato, a cui abbiamo sempre creduto, la sindaca Virginia Raggi in primis. Da giovedì aprirà un bellissimo villaggio, la novità del Ragusa Off, dove ci si potrà ancora iscrivere per la Stracittadina. Mi congratulo con FIDAL che ha portato a casa questo grande risultato per la città e i tanti sponsor privati per il loro contributo”.

Fabio Martelli, coordinatore della Maratona Internazionale di Roma: “Siamo a 5 giorni dall’evento e mi ritengo molto soddisfatto. Quattro mesi fa nessuno avrebbe scommesso sui numeri effettivi che abbiamo raggiunto. La chiusura delle iscrizioni a 10.000 è perché tutti possano godere del percorso più bello del mondo. Abbiamo una gara di altissimo livello, con un gruppo di etiopi competitivi che puntano a un passaggio di 1h03:45 alla mezza, e al femminile di 1h11:30. Meucci è ben preparato e sicuramente farà una gara uomo contro uomo che è quella che preferisce”.

Alfio Giomi, presidente FIDAL: “Sarà una festa per tutti. In questa occasione mi piace pensare al futuro: i 10.000 di oggi sono un lascito straordinario. La FIDAL è entrata in campo per non disperdere un grande patrimonio, ma l’obiettivo è fare ancora meglio e noi saremo a disposizione per dare tutte le informazioni a chi vincerà il bando. Consegniamo un vero patrimonio a chi si è candidato a organizzarla per i prossimi anni. Questa maratona va considerata un successo: Fabio Martelli è stato un comandante eccezionale e ringrazio il Comune di Roma”.

Altri importanti interventi sono stati quelli del Presidente Commissione Sport Roma Capitale Angelo Diario, Roberto Tavani, Segreteria politica della Presidenza della Regione Lazio, Claudia De Stefanis, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Giorgio Calcaterra l’ultra maratoneta Campione del Mondo e altri. Hanno preso la parola anche i numerosi sponsor dell’ACEA Maratona Internazionale di Roma

Durante la conferenza molti gli oratori che hanno riconfermato che l’evento del 7 aprile è un’occasione per mostrare a tutto il mondo le bellezze di Roma e anno fornito ai presenti importanti informazioni: la XXV ACEA Maratona Internazionale di Roma, si svolgerà domenica 7 aprile l’evento di running organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e da Roma Capitale inserito nel calendario FIDAL con classificazione Gold e in quello IAAF quale Silver Label Road Race.

La partenza della maratona è fissata alle 8.35 (alle 8.30 si aprirà con la gara dei disabili) in via dei Fori Imperiali, all’altezza di Largo Corrado Ricci, e l’arrivo sarà sempre in via dei Fori Imperiali poco prima dell’incrocio con via Cavour. Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che partirà sempre in via dei Fori Imperiali a seguire dall’ultima partenza delle tre onde della maratona, e si concluderà all’interno del Circo Massimo.

Ai nastri di partenza si attendono 10.000 partecipanti: le iscrizioni sono state chiuse in anticipo per garantire a tutti i runner la migliore esperienza sui 42,195 chilometri. Nel dettaglio, saranno 7080 gli italiani e 2920 gli stranieri provenienti da 88 nazioni differenti.

Per ciò che concerne l’Italia, il Lazio è la regione più rappresentata con 2657 iscritti, dei quali 2283 da Roma e provincia, seguito dalla Lombardia con 652, Puglia con 480, Emilia Romagna con 448, Campania con 415, Veneto con 402, Toscana con 382, Piemonte con 304 e Abruzzo con 290. Le nazioni estere più rappresentate, invece, sono la Francia con 804 iscritti, la Gran Bretagna con 278, la Spagna con 262, la Germania con 198 e gli Stati Uniti con 161. Gli uomini iscritti sono 7966, le donne2034 .

I top runner: Meucci, Nasef e Soufyane gli azzurri in gara In campo maschile, a difendere i colori azzurri ci saranno Daniele Meucci, l’atleta del CS Esercito campione d’Europa sulla distanza nel 2014 che si presenta con un personal best di 2:10:45 stabilito alla Maratona di Otsu, e Ahmed Nasef (p.b.2:10:59). I due italiani dovranno vedersela con un nutrito gruppo di atleti africani, in prevalenza etiopi.

I più accreditati per la vittoria sono gli etiopi Abayneh Ayele Woldegiorgis (p.b. 2:06:45), Tebalu Zawude Heyi (p.b. 2:07:10), Demise Teshome Brihanu (p.b. 2:08:20), Workneh Tesfa Tiruneh (p.b. 2:08:51) e Yihunilign Adane Amsalu (p.b. 2:09:11). E i keniani Dereje Tesfaye Gebrehiwot (p.b. 2:08:17) e Bernard Kipkorir Talam (p.b. 2:011:33). Proveranno a inserirsi nel gruppo etiope il burundese Onesphore Nzikwinkunda (p.b. 2:12:11) e il ruandese Felicien Muhitira (p.b. 2:14:32).

In campo femminile, invece, al via ci sarà l’azzurra del CS Esercito Laila Soufyane (p.b. 2:32:29). Anche qui, la concorrenza è tutta africana. Le più accreditate per il successo sono le etiopi Muluhabt Tsega, che a soli 22 anni vanta un personal best di 2:25:48, Asnakech Mengistu Egigayehu (p.b. 2:25:50) e Kebede Megertu Alemu (p.b. 2:28:08) e Mestawot Tadesse Shankutie (p.b. 2:31:38).

Alla Stracittadina di 5 chilometri, le cui iscrizioni saranno aperte fino a sabato 6 aprile al villaggio allestito al Ragusa Off di via Tuscolana, si attendono migliaia di persone, tra cittadini e turisti. La Stracittadina partirà sempre da via dei Fori Imperiali, qualche minuto dopo lo start della maratona. Il percorso si snoda nel cuore della Roma imperiale, toccando alcune delle vie più affascinanti della Città Eterna, e arriva dentro al Circo Massimo, luogo della festa finale con stand e animazione per tutti.

Alla Stracittadina, grazie anche ai tanti progetti dedicati a studenti, anziani, associazioni non profit, sono attese migliaia di persone che renderanno la giornata unica. Le iscrizioni si potranno fare fino al 3 aprile sul sito ufficiale della XXV Acea Maratona Internazionale di Roma, e dal 4 al 6 aprile, dalle 10 alle 20, all’Acea Marathon Expo-Ragusa Off di via Tuscolana. Insieme a Decathlon, partner della Stracittadina, è stato realizzato il progetto “Fai sport con Decathlon”, che consentirà di donare materiale sportivo agli Istituti scolastici attraverso le iscrizioni di studenti e genitori degli stessi.

ACEA MARATHON EXPO-RAGUSA OFF: TRE GIORNI DI EVENTI E DIVERTIMENTO il villaggio della maratona che sarà allestito nell’ex deposito Atac di via Tuscolana, 179. Dal 4 al 6 aprile 2019, dalle 10 alle 20, l’area di oltre 6000 mq sarà allestita per accogliere e intrattenere le migliaia di iscritti alla maratona e alla Stracittadina. Nell’expo si ritireranno pettorali e pacchi gara delle due prove e ci si potrà iscrivere fino a sabato 6 aprile alla non competitiva. Saranno presenti gli stand dei partner e ogni giorno si svolgeranno eventi di intrattenimento per tutti. Il villaggio maratona è in una posizione strategica, in quanto facilmente raggiungibile con la metro (linea A, fermata Ponte Lungo) e con la ferrovia urbana (fermata Stazione Tuscolana).

LA MEDAGLIA UFFICIALE REALIZZATA DA UNA ILLUSTRATRICE ROMANA: Ogni runner che partecipa alla prova più emozionante e affascinante della corsa, la maratona, sogna di tagliare il traguardo dopo 42,195 chilometri per ricevere la medaglia del finisher. Il 7 aprile, in via dei Fori Imperiali, chi taglierà il traguardo finale della XXV Acea Maratona Internazionale di Roma, riceverà unamedaglia originale il cui soggetto grafico è stato realizzato dall’illustratrice romana Fabiola Martelli. La medaglia nasce dall’idea di rappresentare, grazie a due monumenti storici conosciuti in tutto il mondo, la grandiosità della storia romana e dello sport. Il Colosseo, costruito per ospitare i Giochi dei Gladiatori e divenuto nei secoli il monumento più conosciuto al mondo associato alla città e alla storia romana, e l’Arco di Costantino, che durante i Giochi della XVII Olimpiade di Roma 1960 fu traguardo della maratona. I due monumenti, vicini per posizione, rappresentano oltretutto uno dei panorami più belli e suggestivi di Roma.

LA T-SHIRT TECNICA E’ GRIFFATA ARENA La t-shirt ufficiale XXV Acea Maratona Internazionale di Roma sarà di colore nero con inserti a contrasto su girocollo e spalle in arancione brillante. L’arancione è un colore apprezzato dai runner, simbolo di energia e entusiasmo e non ultimo di fiducia in se stessi. Tecnicamente la maglia ha un tessuto ultra traspirante, che fa evaporare rapidamente il sudore, mantenendo l’atleta fresco e asciutto.

CHARITY PROGRAM: DI CORSA PER SOLIDARIETA’: La XXV Acea Maratona Internazionale di Roma ha avviato un Charity Program per raccogliere fondi in favore delle Onlus. Legato alla Stracittadina, il programma ha visto il coinvolgimento delle associazioni che hanno potuto acquistare pettorali a prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici. Oltre agli organizzatori, anche due grandi realtà hanno contribuito al progetto:Rete del dono, la piattaforma di crowdfunding per la raccolta fondi online, legata sia alla Maratona che alla Stracittadina, in favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP), ed ilCSV Lazio, il Centro Servizi per il Volontariato, realtà presente sul territorio da vent’anni con lo scopo di sostenere e qualificare l’attività del volontariato. In totale sono 69 le associazioni che hanno aderito al progetto andando ad arricchire con la loro presenza il percorso della Stracittadina. Ha contribuito fattivamente alle raccolte fondi anche il Trofeo RunCorporate, il programma dedicato alle aziende. Ogni azienda ha potuto scegliere liberamente la Onlus, tra quelle rientranti nel Charity Program, a cui devolvere parte della somma derivante dai pettorali acquistati.

IL 6 APRILE, LA MESSA DEL MARATONETA La Messa del Maratoneta sarà celebrata sabato 6 aprile, alle ore 18, nella Basilica Santa Maria in Montesanto (“Chiesa degli Artisti”), a Piazza del Popolo (metro A – stazione Flaminio). Atlete e atleti – non solo maratoneti – sono invitati a vivere insieme un intenso momento di spiritualità. Al termine della Messa ci sarà la benedizione degli atleti e sarà recitata la “Preghiera del Maratoneta”. L’iniziativa è promossa daAthletica Vaticana, la rappresentativa podistica della Santa Sede.

La gara sarà trasmessa in differita su RaiSport, nella serata di domenica 7 aprile.