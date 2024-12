L’AS Roma inaugura un punto salute a Tor Tre Teste

Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione quella di martedì 10 dicembre, quando i calciatori della Roma Gianluca Mancini e Mats Hummels hanno partecipato a un evento speciale presso il Centro Accoglienza Padre Claudio Santoro a Tor Tre Teste.

L’occasione è stata l’inaugurazione di un nuovo punto salute permanente, frutto della collaborazione tra l’AS Roma e il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Un punto di riferimento per chi vive ai margini:

La nuova struttura, pensata per fornire assistenza sanitaria a chi non riesce ad accedere al Sistema Sanitario Nazionale, resterà aperta per gli ospiti del centro, che ospita fino a 80 persone in condizioni di marginalità e disagio psico-sociale, e per le persone in difficoltà nel quinto municipio.

Tra le donazioni del club giallorosso figurano un lettino da visita, due paraventi, un carrello sanitario e due kit medici completi per la medicina generale, che contribuiranno a offrire supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

Stronger Together: il programma di solidarietà dell’AS Roma

L’iniziativa si inserisce nel programma di volontariato del club, Stronger Together, che mira a promuovere la solidarietà e l’inclusione attraverso progetti concreti e collaborazioni con partner di rilievo.

Durante l’evento, i partner dell’AS Roma – tra cui La Molisana, Q8, Supermercati Decò e Icam – hanno distribuito generi alimentari e beni di conforto agli ospiti del centro.

Una partecipazione d’eccezione:

Oltre ai due calciatori della Roma, all’evento hanno partecipato una delegazione del settore giovanile, il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, la Portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese e l’attore Max Giusti.

La presenza di volti noti del calcio e del mondo dello spettacolo ha portato un sorriso agli ospiti del centro, rendendo la giornata un’occasione speciale per riflettere sull’importanza della solidarietà.

