L’Assemblea Capitolina, approva la delibera sugli alloggi degli ex custodi

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che disciplina l’utilizzo e il recupero degli alloggi di servizio degli ex custodi delle scuole.

L’atto è il risultato di un confronto che, negli ultimi mesi, ha coinvolto le commissioni capitoline Patrimonio e Scuola, gli Assessorati competenti, la Città Metropolitana e i Municipi.

Il percorso è stato caratterizzato da un ascolto attento dei territori e delle scuole, con il contributo attivo delle associazioni di categoria e mantenendo un dialogo costante e proficuo con l’ANP (Associazione Nazionale Presidi) e l’ANPCEP (Associazione Nazionale Portieri e Custodi di Edifici Pubblici).

“Mentre si completa la mappatura degli alloggi in fase avanzata – spiega l’Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Claudia Pratelli – il provvedimento ha il merito di risponde alle esigenze delle scuole che hanno bisogno di più aule e insieme tutelare gli attuali inquilini in situazione di particolari vulnerabilità sociale.

Obiettivo centrato quindi: garantire un uso corretto e trasparente del patrimonio pubblico. Un ringraziamento va a tutte le parti coinvolte e alle forze politiche che compongono l’aula Giulio Cesare“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.