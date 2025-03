L’associazione delle donne cinesi d’oltremare a Roma festeggia la sua nuova presidente Yimin Zhang

红色 Hóngsè, ROSSO per noi occidentali è il colore che più di altri rappresenta per la cultura cinese fortuna, gioia, felicità.

Domenica 16 marzo 2025 presso la Villa Girasole in Via delle Capannelle 142, il rosso era il colore che dominava gli arredi, i vestiti, i fiori utilizzati per le decorazioni e le straordinarie pietanze che a più riprese sono state servite ai convenuti.

L’occasione era felicemente importante: la proclamazione della nuova presidente dell’Associazione delle donne cinesi d’oltremare a Roma, Yimin Zhang a seguito della sua elezione. (Una piccola nota di colore: rosso era anche la tonalità del completo da lei indossato).

L’associazione è nata alcuni decenni fa e, con costanza e capacità diplomatica è riuscita non solo ad intessere relazioni tra le donne cinesi che si trovano in Italia ma anche a fornire loro un aiuto culturale e sociale, una rete di protezione per permettere loro indipendenza ed integrazione economica e culturale.

Nel corso del tempo, poi, con empatia, disponibilità e discrezione tipiche della cultura cinese l’associazione ha anche partecipato e contribuito a progetti dettati dalle contingenze come il contributo devoluto dopo il terremoto di Amatrice.

Le diverse attività sociali e culturali che le socie dedicano a tutte le donne cinesi immigrate a Roma sono il frutto anche della costante e continua cooperazione che l’associazione è riuscita a creare ed intessere con l’Ambasciata cinese, il Comune di Roma e con tutte le altre associazioni italiane che promuovono il dialogo fra le culture.

Il Ministro Consigliere Lin Guo, nel suo discorso di saluto ha ribadito l’alto valore culturale dell’associazione, ringraziando naturalmente, la presidente uscente, per il lavoro che è stato portato a termine in questi anni.

La consigliera regionale Marietta Tidei, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e la sottoscritta , in qualità di portavoce del presidente del V Municipio Mauro Caliste, hanno posto attenzione al rilevante compito che queste iniziative hanno nei confronti delle differenti culture che, oggi più che mai, sono chiamate a condividere non solo spazi fisici ma anche, e soprattutto, dimensioni personali e comunitarie.

Una festa, ma anche un pubblico impegno, queste le parole della nuova presidentessa, nel continuare lungo il tracciato intrapreso e nel cooperare acora di più per la buona riuscita delle relazioni tra l’Italia e la Cina.

