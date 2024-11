Lazio, celebrata alla Pisana la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza

Celebrata oggi nella sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con una iniziativa organizzata dalla Garante regionale Monica Sansoni.

In una sala gremita di giovanissimi studenti, i rappresentanti delle istituzioni hanno portato il loro saluto e sono seguiti interventi di addetti ai lavori a vario titolo, riguardanti le tematiche più attuali del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel pomeriggio, è stato siglato un protocollo tra la Garante e il comitato italiano per l’Unicef, nella sua articolazione decentrata costituita dal Comitato regionale del Lazio per l’Unicef, e l’Unicef Ecaro (ufficio regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale); con esso si attiva una forma di collaborazione/cooperazione funzionale alla realizzazione di azioni/iniziative tese alla tutela, in termini di protezione, assistenza e partecipazione, dei diritti e degli interessi dei minori di età sul territorio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha portato ai ragazzi i saluti del Consiglio regionale intero. Sono seguiti i saluti istituzionali degli assessori alla Scuola, Giuseppe Schiboni, e ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, dei presidenti delle commissioni consiliari Sanità, Alessia Savo, e Lavoro, Orlando Tripodi. Quindi gli interventi “tecnici” del questore di Roma Roberto Massucci, di Federico Conte, presidente dell’Ordine degli psicologi del Lazio, di Alessia Lombardi, presidente della Camera dei minori e famiglia di Roma, di Chiara Simoncini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio.

Il saluto finale alla platea di giovani studenti e dei loro insegnanti è stato rivolto da Monica Sansoni, che ha ricordato che si trattava degli istituti comprensivi “Francesco Cilea” di Roma e “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri e dell’Istituto Professionale per i Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Vincenzo Gioberti” di Roma, quest’ultimo ad occuparsi dell’accoglienza degli ospiti e del ristoro.

La stessa Monica Sansoni ha dichiarato in proposito che si è trattato di “una importante giornata sul tema dei diritti, che spesso non vengono rispettati; l’ampia partecipazione istituzionale mi vede grata al presidente del Consiglio regionale Aurigemma, al questore Massucci, agli assessori Maselli e Schiboni e ai presidenti di commissione Savo e Tripodi.

Ringrazio anche il presidente Conte, l’avv. Lombardi e la dott.ssa Simoncini dell’Usr, che porta avanti con noi il discorso della scuola come comunità educante a completamento di un percorso che parte dalla famiglia”. “Il nuovo protocollo – ha aggiunto a proposito dell’atto siglato con Unicef – serve a incrementare la collaborazione con questa istituzione, che ci affianca da sempre nella applicazione della convenzione ONU sui diritti dei minori. Si porrà particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati nelle altre province del Lazio oltre a Roma”.

A proposito di questo protocollo, si registrano anche le dichiarazioni di Nicola Dell’Arciprete, coordinatore programma rifugiati e migranti di Unicef, secondo il quale questo atto “ci permetterà di lavorare per un migliore supporto al sistema dei tutori volontari.

È grazie a queste sinergie ed all’impegno di tante cittadine e cittadini che molti minorenni che giungono in Italia da soli possono avere punti di riferimento per facilitare il loro percorso di inclusione sociale” e di Carmela Pace, presidente Unicef nazionale, che ha ricordato che “oggi ci sono state ovunque manifestazioni per celebrare la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, ma si vuole porre un particolare accento sul diritto all’ascolto, previsto dall’articolo 12 della convenzione Onu sui diritti dei minori, stipulata il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991, poi trasformata in legge n. 176”.

