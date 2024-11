Le strade chiuse a Roma per il weekend di sabato 23 e domenica 24 Novembre

Sabato pomeriggio in programma due cortei: il primo da piazzale Ostiense (Piramide) a piazza Vittorio, il secondo da via dei Frentani a piazzale Aldo Moro.

SABATO 23 NOVEMBRE:

Sabato pomeriggio, dalle 14 circa, corteo da piazzale Ostiense (Piramide) a piazza Vittorio promosso dall’associazione “Non una di meno”, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che ricade il 25 novembre. Attese 15mila persone.

Il corteo sfilerà lungo piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Fino alle 20 previste chiusure al traffico. Deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 3Nav, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792 e C3.

Sempre sabato, a partire dalle 18, in programma un corteo da via dei Frentani a piazzale Aldo Moro organizzato dal Partito Comunista Rivoluzionario.

All’evento sono attese circa 500 persone: sfileranno lungo dei Taurini, via dei Ramni e via dei Marrucini. Modifiche possibili sui percorsi delle linee di bus C2, C3, 71 e 492.

Dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24 novembre è in programma uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. La protesta potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sul sito di Trenitalia . Nessuno sciopero e servizio quindi regolare, a Roma e nel Lazio, sulle linee Atac, su quelle gestite dagli operatori privati, su quelle Cotral e Astral.

Tra sabato 23 e domenica 24 novembre, nella notte, prevista una esercitazione di protezione civile alla stazione ferroviaria di Ostiense.

Alle ore 20 di sabato, 2 ore prima dell’inizio dell’esercitazione, il dipartimento di Protezione Civile invierà un messaggio ai residenti entro un raggio di 500 metri da piazzale dei Partigiani per informare dell’esercitazione.

La Polizia Locale sarà in campo con 6 pattuglie, che si occuperanno di gestire l’emergenza sul fronte viabilità e sul settore di propria competenza. Dalle 23.30 Atac chiuderà il sottopassaggio di collegamento Piramide-Fs direzione Ostiense. Maggiori informazioni.

DOMENICA 24 NOVEMBRE:

In Centro previste chiusure per consentire l’allestimento dell’illuminazione artistica in occasione delle festività natalizie. Dalle 00.30 alle 5.15 di domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 novembre sarà chiusa via del Corso nei due sensi di marcia, nel tratto compreso tra piazza Venezia e piazza Colonna. Prevista la modifica del percorso delle linee n5, n46, n90, n201, n543.

Domenica mattina l’edizione 2024 della gara podistica “Corri alla Garbatella” attraverserà le strade storiche del quartiere. La gara partirà alle 9, ma dalle 8 inizierà il raduno degli atleti in via Massaia e già dalle 7 chiuderà al traffico il percorso della competizione. Le linee 715, 716 e 792 subiranno modifiche. Maggiori informazioni .

Alle 20.45, allo stadio Olimpico, è in programma la sfida di serie A Lazio-Bologna. Dal primo pomeriggio, nell’area del Foro Italico sarà in vigore il piano viabilità per gli eventi sportivi che prevede l’istituzione di divieti di sosta a largo raggio nella zona che circonda lo stadio. L’Olimpico si può raggiungere con 18 linee: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

