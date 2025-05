Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 maggio

Weekend con numerosi appuntamenti che comporteranno modifiche alla viabilità e ai trasporti. Dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, rimane alta l’attenzione anche nell’area di San Pietro con piano specifico per la gestione dei flussi.

Sabato, numerose deviazioni bus per un pellegrinaggio dal Parco Schuster a San Giovanni e un corteo da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali.

Nella stessa giornata, alle 18 si gioca Lazio-Juventus all’Olimpico. Domenica, invece, modifiche in centro per la Race for the cure. Da ricordare anche le attività del Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare e gli Internazionali di tennis al Foro Italico.

SABATO 10 MAGGIO

Sabato 10 e domenica 11 maggio è in calendario il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare. Predisposto un piano per la gestione dei bus turistici con cui i partecipanti arriveranno in città. Divieti di fermata, domenica mattina, nell’area di piazza Cavour. Nella stessa giornata, deviazioni e limitazioni per le linee bus 30, 49, 70, 81, 87, 280, 492, 913 e 990. Maggiori informazioni.

Sono in corso, fino a domenica 18 maggio, gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Attivo il piano mobilità #RomaGiocaSostenibile con percorsi consigliati in metro, bus, a piedi e in bici per raggiungere i luoghi dell’evento. Maggiori informazioni .

Nel quartiere Trieste (Municipio II), dalle ore 8.30, è in programma la gara podistica “Iulia Run”, organizzata dal liceo Giulio Cesare. Il percorso prevede il passaggio da corso Trieste, (partenza davanti al “Giulio Cesare”), via Corsica, via Capodistria, via Nomentana (corsia laterale), vicolo della Fontana, via delle Alpi, piazza Caprera, via degli Appennini, piazza Trento, via Malta e di nuovo corso Trieste. Modifiche per le linee bus 38, 80, 88, 89.

Per una manifestazione in piazza Santi Apostoli, in programma dalle ore 10 alle 13, dalle prime ore di sabato previsto lo sgombero di tutti veicoli in sosta nel tratto di piazza tra via Cesare Battisti e vicolo del Piombo. Possibili rallentamenti alla circolazione tra via Cesare Battisti, via Quattro Novembre e piazza Venezia.

Dalle ore 14 alle 23.45 circa è previsto un pellegrinaggio dal Parco Schuster (basilica San Paolo/Ostiense) alla basilica di San Giovanni in Laterano. Il corteo “Pellegrini di speranza”, promosso da Agesci Lazio, passerà da via Ostiense, Ponte Spizzichino, circonvallazione Ostiense, Colombo (solo attraversamento), via Palos, circonvallazione Ardeatina, via Appia Antica (catacombe di san Callisto e parco della Caffarella), via Centuripe, via Lidia, circonvallazione Appia, via Siria, piazza Zama, via Imera, via Pomezia, via Cerveteri, via Ardea, via Magnagrecia, piazzale Appio, piazza San Giovanni in Laterano. Possibili limitazioni o deviazioni per le linee bus 16, 23, 30, 51, 77, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 590, 628, 649, 665, 669, 670, 671, 714, 715, 716, 769, 792, n716, nMA, nMB, nMC e nME.

Dalle ore 14 alle 18 corteo da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali, percorrendo viale Einaudi, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali sino all’altezza di via San Pietro in Carcere. Deviate o limitate le linee bus C3, H, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 223, 360, 514, 590, 649, 714, 910.

Dalle ore 15 gara podistica non competitiva a Mezzocammino. Possibili brevi stop per le linee bus 708, 709, 787 e 078 scolastica.

Dalle ore 16 alle 20 corteo per “celebrare le vittime del nazifascismo” da piazzale Aldo Moro a piazza dell’Immacolata, percorrendo via dei Marrucini, via Tiburtina, via dei Reti e via dei Sabelli. Entro le ore 12 previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica) e servizio di viabilità. Rimozione forzata su piazzale Aldo Moro. Blocco della circolazione lungo le strade interessate dal corteo in coincidenza con il passaggio dei manifestanti.

Alle ore 18, allo stadio Olimpico, si gioca la gara di serie A tra Lazio e Juventus. Come sempre, divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico già diverse ore prima della partita. Per questa partita divieto di sosta anche sul lungotevere della Vittoria e su lungotevere Oberdan. A disposizione dei tifosi le aree di parcheggio di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è possibile raggiungere lo stadio con 18 collegamenti: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Metropolitane attive fino all’1.30 (sulla linea C, per lavori, dalle 21 bus navetta). Maggiori informazioni .

Tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense stop della circolazione ferroviaria anche sabato 10 e domenica 11 maggio per gli interventi preparatori che Rfi – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta eseguendo per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Orario prolungato anche il tram 8: ultime corse da piazza Venezia alle 3.29, da Casaletto alle 3.

DOMENICA 11 MAGGIO

Alle ore 10 si corre la Race for the cure , la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno. Partenza da via Petroselli. Diverse le strade che saranno chiuse al traffico temporaneamente.

Già dalle 14 di sabato sarà chiusa via dei Cerchi (tratto da via Ara Massima di Ercole/via di San Teodoro a piazza Bocca della Verità), poi interdetta definitivamente dalla mezzanotte. Dalle 4.30 del mattino chiuderà via Petroselli e, a dalle 6.30, via di San Gregorio-Porta Capena-via Baccelli e viale delle Terme di Caracalla.

Dalle 7 la limitazione si estenderà su via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Dalle 9 chiusura al traffico veicolare dell’intero percorso della manifestazione. Saranno modificati i percorsi delle linee bus 3, 8, H, 23, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, N716, NMC e NME. Maggiori informazioni .

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781.

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

