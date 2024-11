Le strade chiuse a Roma, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre

Weekend caratterizzato dalla seconda domenica ecologica prevista il 1° dicembre; blocco della circolazione a Roma nella “Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30, ma anche eventi e spettacoli in 5 piazze.

Sabato, invece, manifestazione con corteo da piazza Vittorio a piazzale Ostiense, con possibili deviazioni o limitazioni per diverse linee bus. Tutte le informazioni sulla mobilità.

SABATO 30 NOVEMBRE:

Sabato manifestazione con corteo da piazza Vittorio a piazzale Ostiense. All’iniziativa, indetta dai rappresentanti dei Movimenti Studenti Palestinesi in Italia, Comunità Palestinese in Italia e Api, è prevista la partecipazione di circa 15mila persone che percorreranno via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo. Dalle 14 alle 19 possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3Nav, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, C3.

Fino a domenica 1 dicembre Rfi eseguirà interventi di manutenzione di un ponte in località via della Magliana e lavori sulla linea elettrica alla stazione Tuscolana. Circolazione ferroviaria interrotta tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e a partire da sabato anche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

I lavori tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto comporteranno modifiche per i Leonardo Express e per i treni della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. I lavori alla stazione Tuscolana invece comporteranno modifiche per i treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano/Viterbo, FL5 Roma – Civitavecchia. Previsti bus sostitutivi, maggiori dettagli sul sito di Trenitalia .

DOMENICA 1 DICEMBRE:

Come previsto dal calendario 2024-2025, domenica 1 dicembre è prevista la seconda delle cinque domeniche ecologiche. Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli inquinanti nella “Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Tutti i dettagli, incluse le deroghe, saranno comunicati in un’apposita ordinanza.

In programma eventi e spettacoli dalle 9 alle 18 in piazza dei Re di Roma, piazza della Balduina, Terrazza del Pincio (Villa Borghese), piazza Farnese e piazza di Santa Maria Liberatrice.

Manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza. Tra le 8 e le 22 la strada sarà chiusa da piazza De Cupis a via Cecioni e le linee di bus 150F e 313 saranno deviate su via De Chirico, saltando 5 fermate proprio su via di Tor Sapienza.

Sempre domenica, manifestazione socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare, ad Ostia. La strada sarà chiusa da lungomare Paolo Toscanelli a corso Duca di Genova. Deviati, da inizio a fine servizio, i bus della linea 05.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.