Le strade chiuse a Roma, Sabato 9 e Domenica 10 Novembre

Weekend con manifestazioni soprattutto in Centro a Roma. Sabato pomeriggio corteo da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali che comporterà modifiche ad alcune linee bus. Il 10 novembre, invece, prevista la prima delle cinque domeniche ecologiche con blocco della circolazione nella “Fascia Verde”.

Si correrà anche la “Rome 15k”, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla. Oltre a deviazioni bus, previsto lo stop al traffico dalle 8.30 sulle strade coinvolte. Tutte le informazioni sulla mobilità.

SABATO 9 NOVEMBRE

Sabato, dalle 15.30 alle 18.30, un corteo da piazza dell’Esquilino raggiungerà via dei Fori Imperiali, sfilando via Cavour e largo Corrado Ricci. Saranno modificati i percorsi delle linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117,118, 360, 590, 649, 714, C3. Alla manifestazione, indetta dall’associazione “Erasmus Student Network Italia”, è prevista la partecipazione di 800 persone.

A Centocelle, fino alla mezzanotte di domenica 10 novembre, per una iniziativa di enogastronomia, sarà chiusa al traffico via dei Castani tra piazza dei Mirti e via degli Aceri. Saranno modificati percorsi delle linee C5, 450, 542, nMC, MC3.

Fino al 10 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi di manutenzione programmata al bivio di Settebagni, nel nodo di Roma. A livello regionale, i treni dei collegamenti Roma-Ancona, Roma-Foligno-Perugia, Roma-Terontola-Firenze, Roma-Rieti, Roma-Viterbo, Orte-Attigliano-Viterbo, Orte-Fiumicino Aeroporto subiranno variazioni d’orario, limitazioni di percorso o cancellazioni. Previsto un servizio con bus tra Roma e Orte e lungo le direttrici Orte-Poggio Mirteto, Roma-Fara Sabina, Roma-Poggio Mirteto. Alcune modifiche sono anche previste nella giornata di lunedì.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Come previsto dal calendario 2024-2025 approvato dalla Giunta capitolina, domenica 10 novembre ci sarà la prima delle cinque domeniche ecologiche. Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella “Fascia Verde” con le modalità che verranno indicate in una specifica ordinanza. In programma eventi e spettacoli lungo via dei Fori Imperiali dalle 10 alle 19.

In Centro si correrà la gara podistica “Rome 15k” sulla doppia distanza dei 15 e dei 5 chilometri. Saranno modificate 52 linee bus. Attesi 4mila atleti, partenza e arrivo alle Terme di Caracalla, l’evento è in programma tra le 9 e le 11.30 del mattino. Le prime chiusure, attorno alle 7, interesseranno viale delle Terme di Caracalla. Dalle 8.30 stop al traffico esteso sulle altre strade coinvolte dalla manifestazione.

Tra le 7.30 e le 11.30, saranno modificati (deviazioni/limitazioni) i percorsi delle seguenti linee: H, 3Nav, 8 e 19bus, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 170, 190F, 280, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916F, 990 e C3. Le linee 118, 160 e 628 saranno deviate dalle 6.30 alle 13.30. Saranno inoltre sospese le linee 40 (ore 8-11.30), 51, 64 e 70 (ore 7.30-11.30). Strade coinvolte e ulteriori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

