L’estate Romana si accende all’Hard Rock Cafe con la Musica Live

L’estate romana si preannuncia vibrante, e l’Hard Rock Cafe Roma è pronto a farla risuonare con una serie di appuntamenti musicali imperdibili.

Da luglio fino a metà agosto il celebre locale diventerà il palcoscenico di serate uniche, un’occasione perfetta per immergersi in un’atmosfera elettrizzante, lasciarsi trasportare da performance dei dj e rinfrescarsi con un’ottima birra, il tutto condito da gadget esclusivi.

Questi eventi, powered by Peroni Nastro Azzurro, prenderanno il via ogni giovedì, dalle 18:30 alle 21:30. Sarà un vero e proprio spettacolo per gli amanti della buona musica, con dj selezionati direttamente dalla prestigiosa Pete Tong Academy che si alterneranno alla consolle.

Preparatevi a vivere serate indimenticabili, dove l’energia della musica incontrerà la freschezza di una delle birre più amate d’Italia. Per le prime serate romane, i riflettori saranno puntati su due talenti. Il 24 luglio ad aprire le danze sarà Masha, una dj romana in rapida ascesa che promette di incendiare la pista con l’energia contagiosa della disco e della house music.

La sua passione per la musica è nata fin da giovanissima, e questo si riflette nei suoi set dinamici, dove disco, house classica e contemporanea, funk e tocchi di musica elettronica si fondono in un’armonia perfetta. Il 31 luglio, la consolle dell’Hard Rock Cafe Roma accoglierà Val Stefani, una dj con un’esperienza nel mondo della musica che l’ha portata a calcare palcoscenici importanti non solo a Roma, ma anche a Ibiza e a Napoli, oltre che in festival di rilievo come lo Snowsound Festival.

Sarà un’opportunità da non perdere per apprezzare il suo stile unico e la sua innata capacità di creare atmosfere coinvolgenti. Il divertimento non si ferma a luglio, ma continuerà anche per le prime due settimane di agosto il 7 e il 14. I nomi dei dj che si esibiranno in queste serate saranno annunciati a breve.

Per maggiori info e aggiornamenti consultare il sito https://cafe.hardrock.com/

Hard Rock International:

Con 290 sedi in più di 70 Paesi – inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe – Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo.

Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione.

Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell’industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell’intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni.

Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings. www.hardrock.com | shop.hardrock.com

