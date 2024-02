“Liberiamoci di Corsa” nel Parco di Tor Tre Teste

Grazie anche alla giornata primaverile migliaia di persone sono arrivate per partecipare e vivere il cross “Liberiamoci di corsa”, domenica 25 febbraio 2024, nel bellissimo Parco di Tor Tre Teste, nel territorio del V Municipio di Roma Capitale con, nello sfondo, la chiesa di Dio Padre Misericordioso meglio nota come “ LaChesa delle Vele” costruita dall’Architetto Richard Meier.

L’evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato Regionale Lazio, Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Roma, dall’Atletica Villa Gordiani G. Castello, Roma Capitale Presidenza Commissione Sport, Municipio V di Roma, dalla Cooperativa Sociale “Assalto al Cielo” che ha seguito l’organizzazione tecnico logistico.

“Liberiamoci di Corsa” contro il femminicidio, contro ogni violenza, dà il via alla serie di iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna. Un evento di sensibilizzazione contro femmicidio e violenza di genere che ormai da tre anni si svolge nel Municipio V in ricordo di Paola Pigni atleta tra le più rappresentative del mezzofondo azzurro, aveva vestito per 33 volte la maglia della nazionale; ed era stata anche primatista del mondo dei 1500 nel 1969.

Interessante la partecipato di centinaia di concorrenti, di tutte l’età: Esordienti F5 (che hanno percorso 400 metri), Esordienti M 5 (400 metri), Esordienti F 8 (600 metri), Esordienti F 10 (800 metri), Esordienti M 10 (800 metri), ragazze (1000 metri), Ragazzi (1500 mt), Cadette ( 2000 mt), Cadetti (3000 metri), Assoluti F (3000 metri), Assoluti M (3000 metri).

L’evento sportivo è iniziato alle ore 10:15 in punto con la partenza dei ragazzi/e della Categoria F5 con il percorso di 400 metri, a seguire tutti gli altri con una scadenza precisa, come si contraddistinguono le grandi competizioni, fino alle ore 13,20 con l’ultima batteria degli Assoluti.

Tante le persone presenti dello sport e dell’Amministrazione del V Municipio: l’Atleta Franca Fiacconi, la campionessa che nel 1998 fu la prima ed unica donna italiana a vincere la Maratona di New York con un tempo di 2:25’17” e conquistare il podio, e Chiara e Claudio figli della Campionessa Paola Pigni. Marco Ricci Assessore municipale allo Sport, Titiana Procacci Consigliera municipio V delegata alle pari oppurtunità, Maurizio Mattana presidente commissione sport e altri.

Nella mattinata da evidenziare anche il significativo il messaggio dell’Assessore allo Sport Marco Ricci: “Lo sport è partecipazione e la partecipazione è libertà”, la presenza di Gianfranco Novelli con il suo modernissimo amplificatore, con il fonico Patrizio, e l’importanza dello speaker Antonio Sorrenti che ancora una volta ha dato prova, di bravura, conoscenza e dialettica, il numeroso numero dei Giudici di Gara capeggiati da Mario Biagini.

