“L’ultima stella di Orione – Delitto e mistero intorno allo Zed” di Antonio Barcella

Se per il prossimo Natale non avete idee su cosa regalare agli amici, un bel libro potrebbe essere la soluzione ideale. Perché non scegliere allora un autore che vive a fianco a voi sul vostro territorio?

Antonio Barcella, in questo mese di novembre, ha pubblicato il suo nono libro: “L’ultima stella di Orione – Delitto e mistero intorno allo Zed”.

Questa è la terza opera che l’autore ha prodotto quest’anno, il primo romanzo dopo due antologie di racconti, ad indicare che, la sua passione per la scrittura creativa, prosegue. In questo romanzo ritroviamo il vicequestore Gianfranco Pastore, presente già nei libri ‘Il quinto Evangelista’, ‘Là dove il fiume volge verso il mare’, ‘Il canto del Male’.

Il dirigente di polizia è stato assegnato al commissariato centrale di Torino, una sede molto più tranquilla delle precedenti, della quale il poliziotto non sopporta il clima della città spesso piovigginoso e freddo. Gianfranco sarà ancora alle prese con un caso spinoso, che richiederà tutta la sua attenzione di investigatore e affonderà le radici nella storia e nella fantascienza.

Tutto partirà dal ritrovamento nel Museo Egizio del cadavere del professor Ricuti, eminente egittologo, e la prima cosa da stabilire è se si tratti di un suicidio o di un omicidio. Una lettura piacevole e scorrevole per passare qualche momento tranquillo in una vita, spesso, troppo frenetica.

Antonio Barcella, oltre ad essere uno scrittore e giornalista, è docente presso l’associazione Università Popolare Michele Testa dove svolge seminari di scrittura creativa e sulla storia del territorio.

Il libro è acquistabile su Amazon al costo di 12,40 € (disponibile anche in formato Kindle). Per chi ne è titolare può utilizzare la Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente, quando venduto e spedito da Amazon. Il Bonus è strettamente personale e può essere utilizzato esclusivamente dal suo titolare.

