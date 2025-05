Martino De Nardi e Lucia Mitidieri vincono la JoyRun di Castel Romano

Si è svolta domenica 18 maggio 2025 a Castel Romano la JoyRun, corsa su strada di km 10 omologata FIDAL. Dopo la partenza della competitiva ha preso il via una gara non competitiva di 9,9 km e la fun run di 5 km per tutta la famiglia.

La manifestazione podistica è stata organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX. e la sponsorizzazione dell’Asics. La gara fa parte del circuito delle JoyRun McArthurGlen, organizzate dai Designer Outlet di Serravalle, Noventa di Piave Castel Romano e La Reggia.

Nell’ambito del progetto JoyRun, tutto il gruppo McArthurGlen ha rinnovato anche quest’anno il suo sostegno a FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato delle iscrizioni verrà infatti devoluto interamente alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all’inclusione sportiva dei bambini e ragazzi con disabilità. Attesa alle Joy Run 2025 una rappresentanza di atleti paralimpici FISPES.

La competizione individuale maschile, femminile e di società è partita domenica alle ore 8,45 della Piscina Cupa, a 15 minuti dall’Eur. L’evento ha superato le aspettative degli organizzatori quello di superare i concorrenti che sono passati dai 900 concorrenti a 1500 fra le tre prove

Molti gli atleti di spicco, attesi sulla linea di partenza anche gli atleti delle Fiamme Gialle Andy Diaz, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e Fabrizio Donato, bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012.

Altra grande novità l’ingresso di Puma come sponsor tecnico che ha curato direttamente il design delle maglie di gara. L’evento è stato animato dalla musica di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola.

Secondo gli organizzatori raggiunto l’obbiettivo che ha visto una maggiore presenza di concorrenti e di pubblico rispetto al 2024. Quest’anno è stato cambiato leggermente il percorso sempre due giri ma è stata eliminata una salita importante rendendo il percorso più veloce.

La gara fa parte del circuito delle JoyRun McArthurGlen, organizzato dai Designer Outlet di Serravalle, Noventa di Piave Castel Romano e La Reggia.

Castel Romano Designer Outlet ospiterà anche la Sport Week: promozioni di brand iconici del mondo dello sport – come ASICS, Salomon, Converse, Nike e Puma. Domenica 18 maggio giornata di sport e divertimento aperta a tutti a partire dalle 10 con un fitto calendario di attività tra il campionato nazionale di calcio freestyle e i giochi da tavolo come ping pong e calcio balilla.

L’ampio parcheggio custodito fa di questa gara un altro un fiore all’occhiello, come l’allestimento del deposito borse e spogliatoio.

Le premiazioni si sono svolte sul posto, nell’interno dell’accogliente spazio del Outlet. Sono stati premiati e primi tre a le prime tre assoluti. Sul palco assieme ai primi classificati autorità del IX Municipio e quelle sportive.

Ottimi speaker due giovani un uomo ed una donna che con la complicità del fonico sono riuscito a coinvolgere il pubblico molto attivo seguendo alla perfezione le indicazione dei speaker nel cantare e con le braccia alzate.

Classifica Generale maschile: vince Martino De Nardi Trieste Atletica (31:01) seguito da Lorenzo Rieti della Società Piano Ma Arriviamo ( 31:14 ) al terzo posto si è classificato Mohamed Zerrad ASD Sport LAB Vomano ( 32:20.

Classifica Generale donne: al primo posto si è classificata l’atleta Lucia Mitidieri di Piano Ma Arriviamo SSD A RL con il tempo di (37:32), al secondo posto pesto si è classificata Beatrice Ondoli, seguita da Silvia Romeo ( 40:16)

Classifica di società al primo posto con il numero di atleti arrivati Italiana Running, seguito dai Bancari Roani e da Piano Ma Arriviamo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.