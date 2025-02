Massimo Zibellini rieletto all’unanimità Coordinatore Regionale degli Enti di Promozione Sportiva del Lazio

I presidenti regionali di 13 enti di promozione sportiva del Lazio (Acli, Acsi, Aics, Asc, Asi, Csain, Csen, CSI, Endas, Libertas, Msp, Opes, Uisp), riuniti questo pomeriggio presso il Pala Torrino di Roma, hanno rieletto all’unanimità Massimo Zibellini come Coordinatore Regionale.

L’esperto dirigente romano, figura stimata a livello nazionale all’interno del suo ente (AICS) è da sempre in prima linea nell’organizzazione e nella promozione dello sport di base.

In base a questi requisiti, ha avuto la fiducia incondizionata di tutti gli aventi diritto al voto. Una conferma ed un attestato del buon lavoro svolto in questi anni.

Per Massimo Zibellini si tratta del terzo mandato da Coordinatore.

«Sono particolarmente orgoglioso di poter offrire il mio contributo per i prossimi quattro anni – ha sottolineato un soddisfatto Zibellini – e di portare avanti il rapporto di collaborazione fra tutti gli enti costruito da quando sono coordinatore.

Abbiamo in cantiere iniziative congiunte che porteremo avanti mettendo da parte gli interessi di parte come dimostrato lo scorso settembre in occasione di “Sport Amor, lo sport che unisce”, che ci ha visti coinvolti insieme nell’organizzazione di una manifestazione che ha permesso a centinaia di giovani e meno giovani di fare sport gratuitamente. È questo lo spirito che deve animarci anche nel futuro».

