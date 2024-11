Materna Franceschini, termosifoni spenti e un grosso ramo caduto sul vialetto all’uscita dei bambini

Non vogliamo esagerare ma la caduta di un grosso ramo sul vialetto di uscita della materna Franceschini avrebbe potuto mettere in pericolo qualche bambino.

I genitori dei piccolini sono alquanto preoccupati e si chiedono quando il Servizio Giardini possa mettere in sicurezza le alberature all’interno dell’area scolastica.

Ma è tutta la situazione di degrado che presenta questa scuola ad allarmare e preoccupare i genitori.

La rappresentante della scuola ha segnalato la presenza di rifiuti che non vengono ritirati all’interno della scuola.

C’erano persino scarti di edilizia che risalgono ai lavori effettuati circa tre anni fa. In seguito al sollecito, proprio ieri, hanno rimosso i rifiuti.

Ci sono poi i riscaldamenti spenti, dovuti probabilmente ad un guasto, un disservizio comune a molte scuole del territorio.

La rappresentante dei genitori: “Non credo che i nostri bambini meritino di entrare a scuola in queste condizioni. Siamo certi che questa non è l’idea di scuola che si sta portando avanti da anni nel nostro Municipio.”

In merito ai riscaldamenti spenti, la Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni ha comunicato attraverso un post Facebook:

“Come già detto, ieri ho scritto al dipartimento Simu, per chiedere di ripristinare urgentemente tutte le caldaie e i termosifoni non funzionanti nelle nostre scuole. Oggi (ieri per chi legge) alcuni interventi sono stati fatti, vi aggiorno nella giornata di oggi sull’andamento della situazione.”

