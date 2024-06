Mercati nel Municipio V, una situazione disastrosa

Seguiamo fin dalla sua costruzione, il mercato di viale della Primavera e del trasferimento al suo interno del famoso Mercato di piazza dei Mirti, uno dei più grandi mercati rionali su strada di Roma, quello che si snodava su vía delle Giunchiglie e via dei Platani fino a arrivare da una parte su via dei Noci e dall’altra su piazza dei Mirti.

Quello di viale della Primavera è stato possibile grazie alla realizzazione di un PUP con oltre 200 box messi in vendita dalla Edilpark e da un numero notevole di locali commerciali dati in locazione dalla stessa Edilpark che, per effetto della convenzione stipulata con il Comune di Roma, ne dovrebbe avere il titolo fino a 2040.

Usiamo il condizionale in quanto è recente la notizia del fallimento della Soc. costruttrice, della nomina di un Giudice Fallimentare e di un contenzioso con la proprietà di una quota non indifferente del terreno su cui è stato realizzato sia il mercato che il parcheggio alle spalle della fermata Metro C Gardenie.

Nessuno purtroppo si accorto di nulla e questo sia per quanto concerne la proprietà delle particelle catastali del terreno (su cui sappiamo sta lavorando molto l’assessore municipale Sergio Scalia e i vari dipartimenti comunali) e sia per la pessima esecuzione dei lavori e dei materiali utilizzati che da subito dettero problemi di varia natura.

Infiltrazioni d’acqua, pavimentazione e maioliche che saltavano e tanto tanto ancora e, impossibile non nominarlo, un indispensabile tapis roulant per accedere al parcheggio superiore, che essendo da Interni a causa delle intemperie, pioggia su tutto. è stato spesso guasto fino al ko definitivo avvenuto ormai quasi quattro anni fa.

Un emendamento nel recente assestamento di bilancio presentato dal gruppo capitolino dei FD’I per 70.000 euro non ha purtroppo ancora prodotto nulla, neppure il preventivo di spesa da parte della società fornitrice, la OTIS Spa con cui l’AGS ha avuto un rapporto per quanto riguardava la manutenzione ordinaria.

In allegato un breve video postato su Fb da Massimiliano Umberti che vi invitiamo ad aprire, per vedere ed ascoltare quello che il Presidente del Municipio IV si accinge a fare ristrutturando completamente il Mercato Rionale di Casal de Pazzi, trasformandolo totalmente e facendone un luogo di socializzazione portandolo al livello dei migliori mercati europei o del nostro a Testaccio se vogliamo parlare della nostra città.

https://www.facebook.com/share/v/UsK8JugA31d8y6CH/?mibextid=WC7FNe

Per realizzare però a quello che il presidente Umberti annuncia serve però, oltre ad un buon e coraggioso progetto, lavorare con ostinazione sul reperimento delle risorse economiche necessarie, facendole inserire in bilancio comunale.

Questa è la vera, buona politica, l’altra, quella fatta solo di annunci serve solo a prendere tempo e ad incrementare quell’assurdo degrado e abbandono che per quel che riguarda il mercato Insieme di viale della Primavera denunciamo da oltre dieci anni a questa parte.

Altri problemi fatti di degrado e abbandono delle attività commerciali all’interno dei mercati del municipio V arrivano dai Mercati Laparelli, Iris, Gordiani, Ronchi, Torpignattara dove ormai sono rimasti solo tre box arrugginiti con una rete elettrica volante che mette insicurezza solo a guardarla.

Nelle foto del Mercato non abbiamo volutamente pubblicato quelle dei bagni… sarebbe stato davvero troppo.

