Mercatini Rom: “Smantellare quello di piazzale delle Gardenie”

“È da tempo che denunciamo la totale mancanza di regole a tutela della città in materia di decoro urbano. Roma ormai è diventata la Capitale delle promesse disattese a causa di una gestione tutta sbagliata dell’Amministrazione pentastellata che, tra ordinanze comunali scadute e non rinnovate se non addirittura disattese, si dibatte in un completo lassismo che getta la città nel completo degrado.

“Ci giunge una nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini che lamentano il consueto mercatino “fai da te” messo in piedi dai rom, proprio davanti una delle uscite della Metro C, fermata Gardenie nella zona di Centocelle, per cui abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere lumi al Sindaco e agli Assessori competenti per sapere come intendono attivarsi per porre fine a questo fenomeno illegale. Uno squallido mercatino frutto dei consueti rovistaggi eseguiti dai nomadi, che oltre a rappresentare un impedimento per chi, tra i cittadini si trova a transitare in quello spazio con grande difficoltà, rappresenta anche un problema di tipo igienico-sanitario in quanto la mercanzia stesa sui teli è di provenienza dei cassonetti Ama, con tutti i problemi che comportano. Ma non si era parlato di una nuova ordinanza comunale che vietava questo comportamento indecoroso?

“I cittadini sono stanchi di subire le ripetute incongruenze di una Giunta grillina incapace a gestire la legalità, la rabbia è tanta anche se, sembra prevalere una sorta di rassegnazione a questi accadimenti. E noi continueremo con le nostre interrogazioni comunali a scuotere la Giunta grillina fatta di puro immobilismo”.

Lo dichiarano Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Marco Rollero, Presidente del club delle libertà per le Politiche Sociali e Sicurezza di Forza Italia.