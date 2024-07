Metro A Ottaviano, via alla riqualificazione

Dopo la stazione Spagna, chiude per riqualificazione, dal 22 luglio al 9 settembre, la stazione di Ottaviano. La fermata più vicina da poter utilizzare è Lepanto.

Gli interventi rientrano nel progetto di rinnovamento completo delle 27 stazioni della Linea Metro A di Roma e prevede il rinnovo delle infrastrutture e del design di ciascuna stazione.

Le attività includeranno la sostituzione di parti degli impianti di traslazione (scale mobili, montacarichi) per favorire l’accessibilità, la realizzazione di sistemi per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, l’impermeabilizzazione di aree come atri e banchine e la revisione degli impianti di traslazione esistenti.

Gli interventi saranno completati dal rinnovamento delle finiture, seguendo un progetto di riqualificazione specifico per ciascuna stazione relativo al rinnovamento di pareti, soffitti, pavimentazione, illuminazione e della segnaletica funzionale e di sicurezza all’interno delle stazioni.

Gli spazi interni saranno ridisegnati e aggiornati con particolare attenzione agli spazi dedicati al personale di ATAC, come le biglietterie e i box di stazione.

Consulta il sito ROMA SI TRASFORMA per conoscere nel dettaglio i progetti che Roma Capitale ha avviato e, in questo caso specifico, vedere come saranno le stazioni della metro A .

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙