Metro B ferma per lavori il 3 Agosto: attivo il servizio navetta

La linea B della metropolitana sarà interrotta sabato 3 agosto e sostituita integralmente da autobus. Lo ha annunciato l’Atac in un comunicato.

A piazza Giancarlo Vallauri, nel quartiere Garbatella, vicino alla stazione della seconda linea metropolitana della Capitale, si procederà alla potatura degli alberi e alla verifica della rete fognaria. Questi interventi non possono essere effettuati durante la circolazione dei treni.

Per tutta la giornata di sabato 3 agosto, il tratto tra Castro Pretorio e Laurentina sarà quindi completamente sostituito da un servizio di bus navetta.

“Abbiamo scelto il 3 agosto per via della ridotta affluenza di passeggeri tipica di questo periodo,” ha spiegato Atac. Inoltre, la stessa data è stata scelta per intensificare i lavori di sostituzione dell’armamento ferroviario della linea A, che comporteranno la chiusura di diverse stazioni.

Il servizio di bus, linea MB, sostituirà il tratto Castro Pretorio-Laurentina in entrambe le direzioni per tutta la giornata. Le tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio rimarranno invece operative.

Dopo la mezzanotte, alcune corse in partenza dalla stazione Laurentina proseguiranno, una volta raggiunto Castro Pretorio, verso Rebibbia e Ionio, effettuando le seguenti fermate:

Corse per Rebibbia:

Via San Martino della Battaglia, altezza civico 31, fronte stazione metro Castro Pretorio

Via Giovanni Battista Morgagni, fermata 80501

Via Ravenna, fermata 70118

Piazzale della stazione Tiburtina, ingresso stazione, fermata 82023

Via dei Monti Tiburtini angolo via Filippo Meda, fermata 73922

Via Tiburtina, altezza via di Pietralata, fermata 71116

Via Tiburtina, fronte stazione Santa Maria del Soccorso, fermata 79791

Via Tiburtina, cavalcavia fronte stazione Ponte Mammolo, fermata 77992

Piazzale stazione metro Rebibbia

Corse per Ionio:

Via San Martino della Battaglia, altezza civico 31, fronte stazione metro Castro Pretorio

Via Giovanni Battista Morgagni, fermata 80501

Via Ravenna, fermata 70118

Viale XXI Aprile, accesso fermata metro Bologna, fermata 73378

Viale Eritrea, stazione metro Sant’Agnese Annibaliano, fermata 72677

Viale Libia, fronte stazione metro, fermata 72685

Piazza Conca d’Oro, accesso stazione, fermata 81846

Viale Ionio, civico 372

La ferrovia Metromare resterà attiva e potrà essere utilizzata in alternativa alla metro B tra le stazioni di Piramide, San Paolo ed Eur Magliana.

Sarà inoltre possibile utilizzare, con lo stesso biglietto o abbonamento, le linee ferroviarie FL1-FL3-FL5 tra le fermate di Tiburtina, Termini e Ostiense/Piramide, o le seguenti linee di superficie:

Linea 3 tra Colosseo e Piramide

Linea 75 tra Termini e Piramide

Linea 30 tra Piramide, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina

Linea 170 tra Eur, Marconi e Termini

Linea 714 tra Eur e Termini

Linee 715 e 716 tra Centro, Piramide e Garbatella

