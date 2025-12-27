Metro D, c’è il via libera al percorso: ecco dove passerà la nuova linea

La “Linea Gialla” non è più solo un’idea sulla carta. In un vertice lampo poco prima di Natale, il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori Patané (Trasporti) e Veloccia (Urbanistica) hanno messo il sigillo sul percorso definitivo della Metro D.

Un’opera colossale da 9 miliardi di euro che promette di rivoluzionare i flussi di traffico tra il quadrante nord-est e l’area sud della Capitale.

Il tracciato: 27 fermate da Nomentana all’Eur

Il capolinea nord sarà Nomentana GRA, da dove la linea taglierà quartieri densamente popolati come Talenti e Adriatico, arrivando allo snodo fondamentale di Jonio per lo scambio con la B1.

Il tracciato proseguirà poi verso il cuore dei Parioli e del Salario (Villa Chigi, Buenos Aires, Fiume) per poi tuffarsi nel Centro Storico.

I nodi di scambio saranno il vero cuore pulsante della linea:

Barberini: incontro con la Metro A.

Venezia: il super-hub dove incrocerà la futura Metro C.

Eur Magliana: interscambio con la Metro B e la Roma-Lido.

Attraversato il Tevere, la Gialla servirà Trastevere (piazza Mastai e Ippolito Nievo), l’area degli ospedali (San Camillo Forlanini) e i Colli Portuensi, terminando la sua corsa tra la Magliana Nuova, l’Eur e i quartieri di Tintoretto e Roma 70.

Non solo Metro D: il punto sulla rete

Mentre la “Gialla” muove i primi passi burocratici, il resto della rete sotterranea vive una fase di profondo fermento:

Metro C: L’obiettivo è l’apertura della stazione-museo di Venezia entro il 2033, trasformandola nel nuovo capolinea. Restano da sciogliere i nodi sui tratti T1 (Farnesina-Auditorium) e T2. Prolungamento Metro B: Dopo anni di stallo, si guarda oltre Rebibbia. Il progetto punta ora a raggiungere Setteville, servendo il Tecnopolo e Settecamini (6 nuove fermate totali). Metro A: In cantiere i progetti per portare la “Rossa” oltre il Grande Raccordo Anulare.

Le sfide aperte

Nonostante l’entusiasmo, restano sul tavolo alcuni nodi tecnici complessi, come il passaggio sotto il rione Trastevere e il possibile raccordo con la ferrovia FL3 alla fermata Quattro Venti.

I cantieri della Metro D sono ancora lontani, ma la definizione del percorso segna il punto di non ritorno per un’opera che i romani attendono da oltre vent’anni.

Tutti i nomi delle stazioni

Tratto Nord: Nomentana GRA, Ojetti, Talenti, Adriatico, Jonio (B1), Vaglia, Val d’Ala, Villa Chigi, Nemorense, Buenos Aires, Fiume.

Centro: Barberini (A), Venezia (C).

Trastevere/Sud: Mastai, Ippolito Nievo, Stazione Trastevere, Fermi, Greppi, San Camillo Forlanini, Morelli/Colli Portuensi, La Loggia, Bonelli, Magliana Nuova, Eur Magliana (B), Agricoltura, Tintoretto, Roma 70

