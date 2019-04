Mistica: Country Food 2019

Il 25 Aprile 2019 dalle 11 al tramonto (Ingresso Libero) torna la Festa del cibo in Via Tenuta della Mistica snc presso la Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco in uno degli angoli più belli della campagna romana, all’interno dello splendido Parco della Mistica.

È un evento in cui si parla di Roma attraverso il cibo, veicolo di convivialità e attività ludo-ricreative.

Protagonisti principali i Ristoratori perché il cibo è convivialità, è integrazione è aggregazione. E quindi quale migliore veicolo per trasmette e testimoniare un rinnovamento se non tramite coloro che sono diventati punti di riferimento di altri piccoli imprenditori.

Ma protagoniste anche le voci dei Quartieri: Associazioni, enti commerciali, comitati che quotidianamente svolgono un lavoro di aggregazione, riqualificazione, integrazione nel quartiere.

Il programma completo delle attività

https://www.countryfoodmistica.it/le-attivita-2019/