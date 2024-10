Mobilità e trasporti del weekend 26 e 27 ottobre

Ancora un fine settimana con diverse manifestazioni previste in Centro, in particolare nella giornata di sabato. E poi, come ogni ultimo weekend del mese, la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali.

Nell’elenco sotto, gli altri appuntamenti di sabato e domenica con tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti. Da ricordare infine che lunedì 28 ottobre è previsto uno sciopero sulla rete Atac.

SABATO 26 OTTOBRE:

Galleria Farnesina, durante la mattina previsto un intervento di messa in sicurezza delle alberature. Chiusura al traffico in direzione Olimpico dalle 7.30 a fine intervento.

Via dei Fori Imperiali, come ogni ultimo fine settimana del mese, isola pedonale sia sabato che domenica. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Sabato si sposta anche la 117. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, a cambiare percorso sarà la nMB.

Metro C, nell’ambito delle attività per il prolungamento sino al Colosseo, a partire dalle 20.30 del 25 ottobre fino al termine del servizio del 27 ottobre, la linea C sarà integralmente sostituita da navette (linee di bus MC San Giovanni-via Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle). Inoltre sino a fine ottobre a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta e San Giovanni viene sostituito da bus.

San Basilio, dalle 10.30 alle 12, corteo dal parco Nicolai al parco Piero della Seta, lungo il seguente itinerario: via Nicola Maria Nicolai (con attraversamento di via del Casale di San Basilio), via Tino Buazzelli, via Diego Fabbri. Annunciata la partecipazione di circa 400 persone.

Centro, dalle 10.30 processione da Banco Santo Spirito a piazza San Pietro, percorrendo via del Banco di Santo Spirito, Ponte Sant’Angelo, attraversamento del lungotevere, via di Borgo Sant’Angelo, via della Traspontina e via della Conciliazione.

Centro, dalle 14.30 alle 17.30 un corteo da piazza di Porta San Paolo raggiungerà via Celio Vibenna (angolo via Claudia), sfilando lungo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di san Gregorio.

All’iniziativa, indetta dall’ O.S. Cgil Roma Lazio “per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei conflitti internazionali”, è prevista la partecipazione di 3.000 persone.

Predisposti divieti di sosta su piazza San Paolo, in via della Piramide Cestia tra porta San Paolo e piazza Albania (lato destro di piazza Albania in direzione Colosseo), e in via Claudia tra via Vibenna e via Marco Aurelio. Modifiche per le linee 3Bus, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 718, 719,769, 775, C3.

Ancora in Centro, dalle 16 alle 18, in programma un’ulteriore manifestazione sempre “contro la guerra e per la pace”. Previsto un corteo che partendo da piazza dell’Esquilino giungerà a via dei Fori Imperiali (altezza via di San Pietro in Carcere) percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 800 persone. Deviazioni per le linee 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.

A San Paolo, dalle 16 alle 19.30 corteo organizzato dal centro sociale Acrobax. Partenza e arrivo saranno a via della Vasca Navale. Percorso su lungotevere San Paolo, viale di San Paolo, via Ostiense altezza civico 281 (area pedonale), viale Giustiniano Imperatore, via Gabriello Chiabrera, via Silvio d’Amico, via Salvatore Pincherle. Annunciata la partecipazione di 150 persone.

Commemorazione dei defunti, consueto potenziamento del servizio delle linee bus “C”, che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente sono in strada solo al sabato e nei festivi (con alcune eccezioni). L’incremento delle corse è previsto in modo continuativo fino al 3 novembre.

DOMENICA 27 OTTOBRE:

Mercato di Porta Portese, deviazione per le linee 170, 719 e 781.

Dalle 15, all’Olimpico, Lazio-Genoa per la nona giornata del campionato di serie A di calcio.

Isola Farnese, dalle 12 alle 22 modifica per la linea 032 a causa del divieto di transito su un tratto di piazza della Colonnetta, all’altezza di via Ferraioli.

In programma una iniziativa per Halloween. I bus della 032 non effettueranno la fermata 76002 presente nella medesima piazza.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

