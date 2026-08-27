Categorie: Mobilità e Traffico Politica In evidenza
Municipi: ,

Monopattini e bici in sharing, la stretta del Campidoglio: stalli obbligatori, stop a chi va in due e sconti per chi ha l’abbonamento bus

La Giunta approva le nuove linee guida per il bando triennale: tetti rigidi nel centro storico, sensori anti-passeggero e verifiche automatiche delle flotte

Federica Esposito - 27 Agosto 2026

Fine della sosta selvaggia e stop agli abusi da “far west” della micromobilità. La Giunta Capitolina ha licenziato le nuove Linee guida che disciplineranno le future autorizzazioni per il servizio di noleggio a flusso libero di monopattini e biciclette elettriche nella Capitale.

Un provvedimento che fa da apripista al nuovo avviso pubblico con cui il Comune assegnerà le licenze per i prossimi tre anni (fino a tre operatori per la flotta monopattini e tre per le bici), adeguando il regolamento locale al nuovo Codice della Strada.

Tra le novità normative nazionali recepite figurano l’obbligo di casco per tutti i conducenti, targa identificativa, copertura assicurativa e il divieto solenne di abbandonare i mezzi sui marciapiedi al di fuori degli spazi consentiti.

Stalli obbligatori nel centro e limiti di velocità a 6 km/h

Il nuovo bando introduce stringenti tetti di densità per preservare il decoro urbano e l’accessibilità pedonale nelle aree di maggior pregio.

Nelle zone centrali i veicoli potranno essere parcheggiati esclusivamente negli stalli dedicati indicati dal Comune e in alcune vie la velocità dei mezzi verrà forzatamente tagliata a 6 km/h, fino all’interdizione totale della circolazione in specifiche strade.

Per evitare l’invasione di veicoli nei rioni storici, sono definiti tetti massimi di presenza per singolo operatore:

ZTL Tridente: Massimo 30 unità per operatore.

ZTL Centro storico diurna (netto Tridente): Massimo 300 mezzi.

ZTL Trastevere notturna: Limite fissato a 70 unità.

I Municipio (restante area): Fino a un massimo di 800 veicoli.

Al contempo, per garantire un servizio omogeneo e di reale supporto alle periferie, fuori dal centro ogni azienda dovrà coprire un’area non inferiore a 95 chilometri quadrati, assicurando nei quartieri esterni una densità minima di 12 monopattini e 6 biciclette per chilometro quadrato.

Tecnologia anti-furbi e integrazione con il trasporto pubblico

Sul fronte tecnologico e della sicurezza, il bando imporrà standard stringenti: registrazione consentita solo ai maggiorenni tramite documento d’identità, foto obbligatoria a fine corsa per certificare il corretto parcheggio e l’introduzione di sensori peso intelligenti in grado di rilevare la presenza di due persone a bordo, bloccando preventivamente l’avvio del mezzo.

Per supportare la funzione di “ultimo miglio”, il Campidoglio introduce l’integrazione tariffaria automatica: chiunque sia in possesso di un abbonamento annuale Metrebus zona A potrà accedere direttamente dall’applicazione a tariffe agevolate e bloccate per tre anni, con verifica istantanea dei dati gestita da Roma Servizi per la Mobilità.

Pugno di ferro e controlli automatici

Il rispetto delle prescrizioni sarà monitorato dal sistema informatico di Roma Servizi per la Mobilità mediante sette rilevazioni automatiche giornaliere. In caso di sforamento delle quote o violazione delle regole di stazionamento, le penali prevedono l’aumento progressivo del canone mensile, la sospensione temporanea del servizio per 7 o 30 giorni e, nei casi più gravi, la revoca diretta dell’autorizzazione con scorrimento della graduatoria. In caso di segnalazione di mezzi d’intralcio, le società avranno al massimo 6 ore per la rimozione, pena l’intervento in danno da parte dell’amministrazione.

L’assessore Patanè: «Rifiutiamo la risposta comoda del divieto»

«Sui monopattini in sharing l’Europa si è divisa in due – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè –. Parigi li ha cancellati dopo il referendum, Madrid ha revocato le licenze, e la stessa scelta è stata fatta a Praga e a Firenze. Vietare è la risposta comoda e sbagliata: significa rinunciare a uno strumento che copre l’ultimo miglio. La strada che abbiamo scelto è più faticosa: governarli. A Madrid uno dei motivi del divieto è stato che la gente andava in due: noi, invece di vietare, chiediamo un mezzo che in due non parta. La micromobilità condivisa deve servire chi vive a Roma, non soltanto chi la visita».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati