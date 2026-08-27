Monopattini e bici in sharing, la stretta del Campidoglio: stalli obbligatori, stop a chi va in due e sconti per chi ha l’abbonamento bus

Fine della sosta selvaggia e stop agli abusi da “far west” della micromobilità. La Giunta Capitolina ha licenziato le nuove Linee guida che disciplineranno le future autorizzazioni per il servizio di noleggio a flusso libero di monopattini e biciclette elettriche nella Capitale.

Un provvedimento che fa da apripista al nuovo avviso pubblico con cui il Comune assegnerà le licenze per i prossimi tre anni (fino a tre operatori per la flotta monopattini e tre per le bici), adeguando il regolamento locale al nuovo Codice della Strada.

Tra le novità normative nazionali recepite figurano l’obbligo di casco per tutti i conducenti, targa identificativa, copertura assicurativa e il divieto solenne di abbandonare i mezzi sui marciapiedi al di fuori degli spazi consentiti.

Stalli obbligatori nel centro e limiti di velocità a 6 km/h

Il nuovo bando introduce stringenti tetti di densità per preservare il decoro urbano e l’accessibilità pedonale nelle aree di maggior pregio.

Nelle zone centrali i veicoli potranno essere parcheggiati esclusivamente negli stalli dedicati indicati dal Comune e in alcune vie la velocità dei mezzi verrà forzatamente tagliata a 6 km/h, fino all’interdizione totale della circolazione in specifiche strade.

Per evitare l’invasione di veicoli nei rioni storici, sono definiti tetti massimi di presenza per singolo operatore:

ZTL Tridente: Massimo 30 unità per operatore.

ZTL Centro storico diurna (netto Tridente): Massimo 300 mezzi.

ZTL Trastevere notturna: Limite fissato a 70 unità.

I Municipio (restante area): Fino a un massimo di 800 veicoli.

Al contempo, per garantire un servizio omogeneo e di reale supporto alle periferie, fuori dal centro ogni azienda dovrà coprire un’area non inferiore a 95 chilometri quadrati, assicurando nei quartieri esterni una densità minima di 12 monopattini e 6 biciclette per chilometro quadrato.

Tecnologia anti-furbi e integrazione con il trasporto pubblico

Sul fronte tecnologico e della sicurezza, il bando imporrà standard stringenti: registrazione consentita solo ai maggiorenni tramite documento d’identità, foto obbligatoria a fine corsa per certificare il corretto parcheggio e l’introduzione di sensori peso intelligenti in grado di rilevare la presenza di due persone a bordo, bloccando preventivamente l’avvio del mezzo.

Per supportare la funzione di “ultimo miglio”, il Campidoglio introduce l’integrazione tariffaria automatica: chiunque sia in possesso di un abbonamento annuale Metrebus zona A potrà accedere direttamente dall’applicazione a tariffe agevolate e bloccate per tre anni, con verifica istantanea dei dati gestita da Roma Servizi per la Mobilità.

Pugno di ferro e controlli automatici

Il rispetto delle prescrizioni sarà monitorato dal sistema informatico di Roma Servizi per la Mobilità mediante sette rilevazioni automatiche giornaliere. In caso di sforamento delle quote o violazione delle regole di stazionamento, le penali prevedono l’aumento progressivo del canone mensile, la sospensione temporanea del servizio per 7 o 30 giorni e, nei casi più gravi, la revoca diretta dell’autorizzazione con scorrimento della graduatoria. In caso di segnalazione di mezzi d’intralcio, le società avranno al massimo 6 ore per la rimozione, pena l’intervento in danno da parte dell’amministrazione.

L’assessore Patanè: «Rifiutiamo la risposta comoda del divieto»

«Sui monopattini in sharing l’Europa si è divisa in due – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè –. Parigi li ha cancellati dopo il referendum, Madrid ha revocato le licenze, e la stessa scelta è stata fatta a Praga e a Firenze. Vietare è la risposta comoda e sbagliata: significa rinunciare a uno strumento che copre l’ultimo miglio. La strada che abbiamo scelto è più faticosa: governarli. A Madrid uno dei motivi del divieto è stato che la gente andava in due: noi, invece di vietare, chiediamo un mezzo che in due non parta. La micromobilità condivisa deve servire chi vive a Roma, non soltanto chi la visita».

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