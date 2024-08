Monte Mario, al via maxi bonifica della Panoramica

Inizieranno Venerdì all’alba le operazioni di pulizia di viale Falcone e Borsellino e viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, la cosiddetta Panoramica.

L’intervento punta a mettere in sicurezza la collina che recentemente è stata colpita da incendio, attraverso una maxioperazione interdisciplinare.

Per potere effettuare tutte le operazioni sarà necessario chiudere al transito veicolare l’intera strada dalle 6 di venerdì 30 agosto alle 16 di sabato 31 agosto in entrambi i sensi di marcia.

In particolare, le azioni prevedono:

– il diserbo sullo spartitraffico e sui marciapiedi laterali sui marciapiedi laterali e la pulizia dai rifiuti da parte di Ama;

– lo sfalcio delle aree verdi laterali, la pulizia delle caditoie, il ripristino dell’illuminazione non funzionante e la riparazione delle perdite idriche da parte del Dipartimento Lavori pubblici;

– la pulizia dei muri di contenimento da parte dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano;

– il Dipartimento tutela Ambientale si occuperà degli interventi di riqualificazione del patrimonio vegetazionale, lo sfalcio delle aree a prato e la riqualificazione delle aree verdi.

Inoltre, tra le attività è prevista anche la sistemazione delle aree verdi intorno al perimetro delle Ville Mazzanti e Madama e sul cosiddetto “Vialetto degli Innamorati” a cura del Servizio Giardini.

Le operazioni fanno seguito al più ampio lavoro di riqualificazione già in corso, che riguarda lo sgombero degli insediamenti abusivi, la bonifica e la rimozione dei rifiuti, oltre che la verifica e l’eventuale presa in carico delle persone fragili che hanno eletto come dimora alcuni spazi del parco.

La maxioperazione è possibile grazie a una collaborazione di ampio raggio che vede coinvolti Lavori pubblici, Ambiente, Protezione civile, Sociale, Decoro, Polizia Locale e Ama e l’Ente Regionale Roma Natura gestore del parco che ha fornito il supporto autorizzativo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙