Monteverde, il mercato di Piazza San Giovanni di Dio è diventato un caso politico

A Monteverde, il trasloco del mercato di piazza San Giovanni di Dio è diventato un caso politico. Da settimane si discute animatamente della sua nuova collocazione temporanea, decisa in vista del maxi restyling dell’area mercatale storica. Una rivoluzione urbana che però, anziché unire, sta spaccando il quartiere — e anche l’aula consiliare.

Il piano c’è: durante i lavori, i banchi saranno spostati nel perimetro tra via Fabiola, via Ghisleri e piazza Madonna delle Salette. La maggioranza ha approvato la soluzione prima di Pasqua. Ma le opposizioni — Lega e Forza Italia in testa — non ci stanno. Troppe criticità, dicono, per considerare quel quadrante adatto ad accogliere decine di operatori e il relativo flusso di residenti, clienti e furgoni.

“La riqualificazione del mercato è un obiettivo comune”, ha chiarito il consigliere Alessandro Galletti (FI), “ma il luogo scelto per la sistemazione temporanea non tiene conto delle problematiche logistiche“. La mozione presentata da Forza Italia, firmata da Galletti, Massaro e Vittorini, è stata respinta, ma ha acceso un faro sulle condizioni dell’area designata.

Tra gli elementi critici citati: la presenza del municipio, con il consueto via vai di cittadini e dipendenti; un deposito con oltre 100 mezzi della Polizia Locale; l’area della scuola “De Andrè”, al momento chiusa ma candidata a un imminente cantiere di ristrutturazione; la parrocchia di Madonna delle Salette con oratorio, messa domenicale e un muro pericolante già perimetrato.

Non basta: “Sulla piazza ci sono anche colonnine per la ricarica elettrica installate di recente — denuncia Galletti — che verrebbero di fatto rese inutilizzabili“.

Forza Italia ha tentato un blitz: perché non tornare alle origini, in via Palasciano, la traversa dove il mercato nacque decenni fa? Più centrale, più accessibile, più pratica secondo i proponenti. Ma il Pd e gli alleati non sono convinti. La proposta non ha raccolto consensi nella maggioranza, e il progetto — almeno per ora — va avanti com’è.

Il mercato si farà, i banchi si sposteranno. Ma in un quartiere dove il commercio ambulante è parte dell’identità locale, la decisione calata dall’alto non è piaciuta a tutti. Le polemiche — e forse anche i ricorsi — potrebbero non essere finiti qui.

