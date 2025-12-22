Morlupo, assaltano in tre la gioielleria in pieno centro: arrestati

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Morlupo, dove una rapina in pieno giorno è stata sventata grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 14:00 in una gioielleria di via San Michele, quando una donna, visibilmente spaventata, ha chiamato la Centrale Operativa di Bracciano segnalando l’assalto in corso.

Gli operatori non hanno perso tempo: in pochi minuti, le pattuglie delle Stazioni di Castelnuovo di Porto e Rignano Flaminio hanno raggiunto il negozio, circondando la zona e bloccando ogni via di fuga.

Vistisi circondati, i tre rapinatori hanno deciso di arrendersi senza opporre resistenza, consegnandosi ai militari.

Dalla ricostruzione dei Carabinieri, i tre uomini – italiani di 35, 60 e 67 anni – erano entrati nel negozio senza maschere, fingendosi clienti.

Una volta dentro, hanno spinto i presenti verso il retro, minacciandoli con due pistole cariche e legando alcune persone con del nastro adesivo.

In poche decine di minuti avevano iniziato a riporre la refurtiva in buste, per un valore stimato di diverse centinaia di migliaia di euro.

L’intervento rapido, supportato anche dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano, ha permesso di concludere l’operazione senza alcun ferito.

I tre sospettati sono stati accompagnati in caserma e successivamente, su disposizione della Procura di Tivoli, trasferiti al carcere romano di Regina Coeli.

