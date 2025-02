Muore prima di nascere: la famiglia denuncia l’ospedale, l’Asl avvia verifiche

Una tragedia che ha scosso nel profondo una giovane coppia di Fiumicino, distrutta dal dolore per la perdita della loro bambina, venuta al mondo senza vita. La piccola, che sarebbe dovuta nascere il 6 febbraio presso l’ospedale Grassi di Ostia, non ha avuto nemmeno il tempo di stringere la mano dei suoi genitori.

Una storia straziante che ora rischia di diventare un caso di negligenza medica, con l’Asl Rm3 pronta a fare luce su quanto accaduto, mentre i genitori si battono per ottenere giustizia.

Tutto è iniziato il 26 gennaio, quando la madre della bimba, una giovane di 26 anni, ha ricevuto la notizia che avrebbe scosso per sempre la sua vita. Il ginecologo che stava seguendo la sua gravidanza aveva riscontrato anomalie nel liquido amniotico.

Un campanello d’allarme che non è stato ignorato: la donna è stata immediatamente sottoposta a controlli frequenti, con l’obiettivo di monitorare la situazione e accertarsi che tutto procedesse nel migliore dei modi.

La paura sembrava essere rientrata: i tracciati effettuati tra il 27 gennaio e il 3 febbraio hanno mostrato segnali positivi, confermando che la bambina stava bene. Eppure, dietro quei risultati rassicuranti, qualcosa non quadrava.

Le settimane passavano, ma i dubbi restavano lì, silenti e inesorabili. La coppia sperava che nulla potesse andare storto, ma il 5 febbraio, durante un controllo di routine, un altro esame ha svelato un quadro drammaticamente diverso.

Il liquido amniotico era crollato al 35%, un livello critico che richiedeva un ricovero immediato. Nonostante i medici abbiano agito prontamente, il destino era ormai segnato.

La mattina del 6 febbraio, durante il parto, il cuore della piccola ha smesso di battere. Alle 19 dello stesso giorno, la madre ha dato alla luce una bambina senza vita, un sogno spezzato prima ancora di cominciare.

Sconvolto e incapace di accettare quanto accaduto, il padre, un 31enne originario di Acerra, ha deciso di chiedere giustizia. Il 7 febbraio si è presentato dai carabinieri di Ostia e ha denunciato l’ospedale per quello che considera un errore medico. “Voglio sapere la verità sulla morte di mia figlia“, ha detto con dolore, convinto che qualcosa non abbia funzionato nei controlli che precedevano il parto. Una richiesta legittima, alla ricerca di una risposta che possa dare almeno un po’ di pace a una famiglia devastata.

A questo punto, l’Asl Rm3 ha deciso di avviare un’indagine interna per cercare di ricostruire i fatti e capire se ci siano stati errori o mancanze da parte dei medici.

Perché, nonostante le preoccupazioni emerse a fine gennaio, nessuno ha rilevato un peggioramento della situazione fino all’ultimo momento? Si sarebbe potuto intervenire prima per evitare la tragedia? Le domande sono tante e restano senza risposta.

Ora toccherà agli inquirenti fare chiarezza e determinare se questa è stata una fatalità, un errore medico che si sarebbe potuto evitare, o se, semplicemente, il destino ha voluto essere crudele con una giovane coppia che aveva solo il sogno di diventare genitori.

