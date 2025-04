No Women No Panel, presentazione dei risultati del monitoraggio

Martedì 15 aprile, alle 10.30, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, saranno presentati i dati raccolti nell’ambito del protocollo “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” ad un anno dalla sua sottoscrizione.

Il convegno è organizzato da Roma Capitale in collaborazione con Rai e con la partecipazione di CNR e l”iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione per la promozione delle pari opportunità.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Dacia Maraini, scrittrice; Arianna Voto, giornalista Rai e coordinatrice del progetto No Women No Panel; Lucio Pisacane, ricercatore CNR-IRPPS; Iside Castagnola, avvocata, esperta di diritto minorile e delle donne. Modera Antonella Armentano, caporedattrice centrale Rai TGR Lazio.

