Nuove licenze taxi a Roma, raggiunto il traguardo delle mille assegnazioni: ora via ai ristori

Si è chiusa oggi una delle tappe decisive del percorso che porterà all’ingresso delle nuove licenze taxi nella Capitale.

Con la scadenza fissata per il pagamento da parte degli assegnatari, Roma Capitale ha superato il traguardo delle mille licenze previste dal bando pubblico, aprendo ora la strada alla fase successiva dell’iter amministrativo.

A darne notizia è la consigliera capitolina della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Elisabetta Lancellotti, che ha ricordato come il termine odierno fosse stato comunicato agli interessati attraverso una PEC inviata lo scorso 27 maggio.

Il completamento dei versamenti rappresenta un passaggio chiave dell’intera procedura, avviata per incrementare il numero dei taxi in servizio nella città e rispondere alla crescente domanda di mobilità. Raggiunto l’obiettivo delle oltre mille licenze, il procedimento entrerà ora nella fase prevista dal cronoprogramma.

A partire da settembre prenderà infatti il via l’iter per l’erogazione dei ristori destinati ai tassisti che risultavano già titolari di licenza al momento della pubblicazione del bando.

Un passaggio particolarmente atteso dagli operatori del settore, previsto nell’ambito del piano con cui l’amministrazione capitolina ha accompagnato l’aumento del numero delle autorizzazioni.

“Si tratta di una fase importante di un percorso complesso, portato avanti nel rispetto delle procedure previste”, sottolinea Lancellotti, che assicura il proprio impegno nel seguire anche gli step successivi dell’iter amministrativo.

L’obiettivo, spiega la consigliera, è quello di garantire che anche la liquidazione dei ristori proceda con tempi rapidi e secondo le modalità stabilite, assicurando un costante aggiornamento sull’avanzamento delle procedure fino alla loro conclusione.

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