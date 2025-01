Nuovo protocollo per la raccolta dei farmaci scaduti: coinvolte oltre 750 farmacie

La gestione dei farmaci scaduti a Roma cambia volto grazie a un nuovo protocollo siglato tra Ama e Federfarma.

L’accordo, firmato dal presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, e dal presidente di Ama, Bruno Manzi, coinvolgerà oltre 750 farmacie della Capitale, con l’obiettivo di ottimizzare la raccolta e promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

Obiettivi e strategie del protocollo

Il progetto mira a modernizzare la gestione dei farmaci scaduti attraverso diverse azioni chiave:

Sostituzione dei contenitori obsoleti: progressivamente, i vecchi contenitori saranno integrati o sostituiti con soluzioni più moderne ed efficienti.

Piano di sensibilizzazione: sono previste campagne informative congiunte, che includeranno materiale informativo, eventi sul territorio e promozione sui social media, per educare i cittadini al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuti.

Bruno Manzi, presidente di Ama, ha sottolineato l’importanza dell’accordo:

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo concreto verso un miglioramento nella gestione dei farmaci scaduti sul nostro territorio.

Con l’impegno delle farmacie di Roma e le azioni di comunicazione mirate, vogliamo garantire un sistema di raccolta più efficiente e sicuro, aumentando la consapevolezza sul corretto smaltimento dei medicinali.”

Un problema ambientale e sanitario

I farmaci scaduti, se smaltiti in modo scorretto, rappresentano un rischio concreto sia per l’ambiente che per la salute pubblica. Da qui l’importanza di un’azione concertata, come sottolineato dal presidente di Federfarma, Andrea Cicconetti:

“Questo accordo è fondamentale per il corretto smaltimento dei farmaci scaduti che, se abbandonati, costituiscono un serio pericolo per la comunità e un danno all’ambiente. La collaborazione tra Ama e le farmacie romane è un passo avanti per educare i cittadini e tutelare la nostra città.”

Un impegno per una città più sostenibile

Oltre a rendere più efficiente la raccolta, il protocollo rappresenta anche un impegno concreto per rendere Roma una città più sostenibile. Con oltre 750 farmacie pronte a collaborare, i cittadini avranno punti di riferimento capillari per smaltire i farmaci scaduti in modo sicuro e responsabile.

Le prossime settimane vedranno il lancio delle prime iniziative di sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare questa sfida in un’opportunità per una gestione più attenta e consapevole dei rifiuti speciali.

