Oggi a Roma sciopero dei trasporti, ecco gli orari e le fasce di garanzia

Oggi Lunedi 24 febbraio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Coinvolta anche la rete Cotral (bus extraurbani, Metromare e Roma-Viterbo via Civita Castellana).

Il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Possibili disagi anche per le attività dello sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in via Silvio D’Amico 38, e per il Contact Center 06/57003.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito ATAC e Roma Servizi per la Mobilità .

