Ostia: arriva la richiesta in municipio per contrastare il degrado e proteggere Piazza Anco Marzio

Il clou di Ostia, uno dei simboli di vivacità e socialità, necessita di una salvaguardia immediata. La risposta a questa esigenza è chiara: un presidio fisso delle forze dell’ordine.

È questa la richiesta urgente presentata in consiglio municipale, un tema su cui sia la maggioranza che l’opposizione sono chiamate a confrontarsi seriamente.

Piazza Anco Marzio, una delle aree più affascinanti del quartiere, è da tempo teatro di situazioni di disagio e pericolo. La premessa del provvedimento evidenzia il crescente numero di persone senza fissa dimora che si radunano sotto il bar Sisto, adottando atteggiamenti insistenti per chiedere denaro.

Ma il problema non si limita a questo; il degrado dell’isola pedonale è aggravato dalla presenza di venditori ambulanti che espongono la loro merce in modo abusivo su lenzuoli improvvisati, trasformando uno spazio di socializzazione in un luogo di insicurezza.

Monica Picca, capogruppo leghista e prima firmataria dell’atto, non ha esitato a sottolineare che le richieste di maggiori controlli a Piazza Anco Marzio non sono nuove: “Abbiamo denunciato a lungo la necessità di un intervento.

Gli scippi e altri reati sono avvenuti non solo durante l’estate, ma anche in altre stagioni”.

Le criticità non sono passate inosservate nemmeno agli esponenti della maggioranza. Raffaele Biondo, ad esempio, ha lamentato l’abbandono prolungato della piazza da parte dell’amministrazione.

“È inaccettabile che la scritta ‘Ostiamor’ sia ormai ossidata, eppure non ci siano ancora divieti di calpestio sulle aiuole restaurate”. Queste parole mettono in luce l’urgenza di un intervento coordinato e concreto.

La proposta di richiedere un presidio fisso delle forze dell’ordine, comprendente anche la polizia locale e, eventualmente, la protezione civile, emerge come una soluzione cruciale”.

La capogruppo della Lega ha insistito sull’importanza di garantire che Piazza Anco Marzio rimanga un vetrina del quartiere, preservando il suo valore sociale e culturale.

“Ostia è destinata a ricevere investimenti e progetti innovativi per riportarla al suo antico splendore, ma nel breve termine, è fondamentale difendere l’isola pedonale dal degrado. La comunità merita un ambiente sicuro e accogliente, e il momento di agire è ora”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙