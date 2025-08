Ostia, verso la nascita di un secondo impianto per lo skate street

Il litorale romano si conferma capitale italiana (e non solo) dello skateboard. Dopo il successo del World Skate Games 2024 e della Coppa del Mondo del World Skateboarding Tour Park Pro 2025, Ostia continua a investire nello sport urbano, grazie a una nuova iniziativa promossa in Assemblea Capitolina.

Con un ordine del giorno firmato da PD e M5S, il Campidoglio ha chiesto al sindaco Roberto Gualtieri di sostenere la progettazione e la realizzazione di un nuovo skate park, specialità street, da costruire nei pressi del già esistente impianto “The Spot” in via dell’Idroscalo, divenuto negli anni un polo sportivo di riferimento per gli sport “park”.

Il nuovo progetto punta a completare l’offerta sportiva sul territorio, affiancando allo skate park attuale una struttura moderna dedicata allo street skating, coinvolgendo associazioni, atleti locali e federazioni fin dalla fase di progettazione.

Un impianto all’altezza degli standard internazionali

“Con questo ordine del giorno investiamo sulla valorizzazione degli sport urbani e sull’identità sportiva di Ostia – ha spiegato Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico –. Vogliamo offrire spazi adeguati alla pratica degli sport rotellistici e alle nuove generazioni, realizzando un impianto accessibile e pronto ad accogliere eventi nazionali e internazionali”.

Soddisfatto anche Paolo Ferrara (M5S): “Abbiamo già fatto tanto durante la scorsa consiliatura, con uno degli skate park più grandi d’Europa e tre Campionati del Mondo ospitati. Ora, con il nuovo impianto dedicato alla disciplina street, saremo al centro del mondo anche per lo scootering e il roller freestyle. Ostia e Roma si candidano a diventare la vera capitale internazionale dello skateboard”.

Roma nella mappa globale degli sport rotellistici

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di candidatura della Capitale come sede privilegiata degli sport urbani e rotellistici, anche grazie al ruolo di Sabatino Aracu, presidente di World Skate, tra i principali artefici del legame sempre più stretto tra Roma e lo skateboarding mondiale.

