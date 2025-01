Ostiamare a De Rossi, opportunità anche per il territorio

Un nuovo inizio per l’Ostiamare Lido Calcio e un’occasione di rilancio per il territorio. Presentato il nuovo presidente della società calcistica del litorale che milita in serie D, l’ex calciatore e allenatore della Roma Daniele De Rossi.

Insieme a De Rossi, hanno partecipato alla presentazione il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

“La scelta di Daniele è straordinaria – ha commentato il sindaco Gualtieri -, il suo è un atto di grande generosità e di restituzione al territorio in cui si è formato. Può dare una svolta importante non solo al club, ma può anche essere parte di un rilancio del territorio che è giusto recuperi orgoglio e fiducia.

Ostia è un posto straordinario, su questo Municipio stiamo investendo tantissimo – 350 milioni – su tutti gli ambiti. Vogliamo che Roma recuperi l’orgoglio del suo mare e che Ostia sia orgogliosa delle sue potenzialità“.

“Il gesto di Daniele – ha aggiunto l’assessore Onorato – è d’amore verso il territorio. Il suo gruppo ha fatto in pochi giorni più di quanto fatto in 16 anni. Le regole sono regole, bisogna rispettarle per far sì che gli spettatori siano in sicurezza allo stadio.

Questo nuovo gruppo è una spinta propulsiva incredibile. Oltre agli investimenti pubblici servono quelli privati, come quello di Daniele. E il fatto che ci metta la faccia significa che su questo territorio si può investire“.

“Mi piace il calcio – ha detto De Rossi – e l’Ostiamare non ho mai smesso di seguirla ed amarla. Penso che la squadra sia un modo per riavvicinarci come cittadini. Riporteremo i ragazzini a toccare il pallone con i piedi senza pensare a tattica e schemi.

E ci sarà un codice etico per i ragazzi e uno per i genitori, riporteremo cose che mancano e sono mancate a questa generazione. Voglio rimanere qui 30 anni, cercheremo di fare un qualcosa che duri nel tempo e che sia sostenibile“.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.