Otto milioni per rendere più verdi le ferrovie regionali: fondi per Roma-Lido e Roma-Viterbo

Un investimento da 8 milioni di euro per rendere più efficienti, sostenibili e moderni gli edifici e le infrastrutture delle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo.

È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio, su proposta della Presidenza e di concerto con l’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera, il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e l’assessora alla Transizione energetica e Sostenibilità Elena Palazzo.

Le risorse, stanziate nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027, saranno destinate a interventi di efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre i consumi, migliorare le prestazioni ambientali degli immobili ferroviari e favorire l’integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Un’operazione considerata strategica dalla Regione, perché incide su più fronti: dalla riduzione strutturale dei costi energetici alla qualità e sicurezza delle stazioni, fino al rafforzamento del ruolo dei fondi europei come leva di modernizzazione sostenibile del patrimonio pubblico, in un settore – quello del trasporto ferroviario – ad alto impatto ambientale e sociale.

«Questo intervento – spiega l’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera – si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie regionali. Stiamo portando avanti lavori attesi da anni su linea aerea, binari e stazioni, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più stabile ed efficiente».

Sull’importanza delle risorse europee insiste anche la vicepresidente Roberta Angelilli: «È un esempio concreto di come i fondi Ue possano migliorare i servizi sul territorio, innovando la logistica a beneficio dei cittadini, delle imprese e dell’ambiente. Il Lazio intende giocare un ruolo attivo nella nuova programmazione europea per rendere più sostenibile il contesto economico e produttivo regionale».

Un intervento che guarda anche alla transizione ecologica, come sottolinea l’assessora Elena Palazzo: «Efficientare energeticamente le infrastrutture ferroviarie significa ridurre consumi ed emissioni e migliorare la qualità ambientale di spazi utilizzati ogni giorno da migliaia di cittadini. È una scelta che unisce tutela dell’ambiente, transizione energetica e attenzione al servizio pubblico».

