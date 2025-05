Papa Leone XIV, 18 maggio Messa di inizio pontificato

La Prefettura della Casa pontificia ha reso noti i primi impegni di Papa Leone XIV.

Sabato 10 maggio è in programma un incontro con i cardinali. Domenica 11 la recita della preghiera “Regina Caeli” dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro. Lunedì è fissato invece l’incontro con la stampa mondiale, alle 10 nell’Aula Paolo VI.

Venerdì 16 l’incontro con il Corpo diplomatico, mentre domenica 18, alle 10 in piazza San Pietro, la messa per l’inizio del pontificato.

Seguiranno martedì 20 la presa di possesso della basilica di San Paolo fuori le mura e il giorno successivo la prima udienza generale.

Sabato 24 fissato invece l’incontro con la Curia romana e i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano.

Domenica 25 prevista ancora la recita della preghiera “Regina Caeli” nonché le prese di possesso delle basiliche di San Giovanni in Laterano e di quella di Santa Maria maggiore.

