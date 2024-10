Parco Loriedo, project financing per punto ristoro e area verde

Da oggi e fino al 16 novembre 2024, tramite avviso pubblico, il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale raccoglierà proposte, da parte di operatori economici in possesso di adeguata qualificazione, finalizzate a lavori di rigenerazione urbana, con relativa progettazione e successiva gestione di servizi per l’immobile sito in IV Municipio, in viale B. Bardanzellu 136, all’interno del Parco di Piazza Loriedo.

Consulta il BANDO sulla pagina dedicata del Dipartimento.

Rilevato lo stato di degrado della struttura, l’Amministrazione comunale intende acquisire proposte progettuali da parte di soggetti che si impegnino a valorizzare il bene, attraverso un idoneo intervento di riqualificazione che, oltre a migliorarne le prestazioni edilizie, strutturali ed impiantistiche in una prospettiva di rifunzionalizzazione ecosostenibile, ne riqualifichi e rivaluti gli usi, nel rispetto dei CAM attualmente in vigore, anche individuando nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività di servizio per i cittadini, al fine di contribuire a consolidare e valorizzare il tessuto economico e socioculturale della città.

Il fine ultimo dell’Amministrazione è di offrire alla collettività degli spazi attualmente inutilizzati, in disuso e in stato di degrado, mediante la proposta di servizi quali la ludoteca, il coworking, il punto ristoro che possano raccogliere le varie fasce di età e le diverse esigenze dei cittadini, mediante la creazione di spazi in cui poter lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero.

“Continua il nostro impegno nella rigenerazione della città, che unisce diritto al verde e recupero di spazi di condivisione. In particolare, la formula del Project financing è molto efficace, perché, attraverso la sinergia pubblico-privato, abbiamo la possibilità di realizzare importanti opere di rigenerazione urbana che permettono un coinvolgimento attivo della cittadinanza, responsabilizzandola nella gestione e cura dei beni comuni.

L’immobile di Parco Loriedo, riqualificato e restituito ai cittadini, potrà costituire, considerata anche la densità abitativa del quadrante, un importante punto di riferimento e di aggregazione sociale per gli abitanti del quartiere, restituendo piena fruibilità a tutto il parco”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

“Finalmente dopo anni di buio su Largo Loriedo, grazie al lavoro congiunto con l’Assessora Sabrina Alfonsi, parte il Project financing che darà una nuova vita al punto ristoro e all’intera area verde, cuore pulsante del quartiere di Colli Aniene. Una risposta concreta che si somma ai numerosi interventi già partiti sul quartiere di Colli Aniene.

Come il bando per il campo di Via degli Alberini, i numerosi interventi di rifacimento stradale, le ristrutturazioni dei plessi scolastici, la ristrutturazione del mercato rionale, e infine il progetto del primo parco fluviale nelle aree a ridosso del fiume Aniene adiacenti a via degli Alberini progetto rientrante nell’ambito del programma 100 parchi”, dichiara Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV.

