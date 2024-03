“Parliamo di libertà” al Centro culturale Lepetit

Secondo appuntamento con i Pomeriggi Culturali in via Roberto Lepetit 86 a Tor Tre Teste presso il Centro Culturale domenica 17 marzo alle ore 18.00 con Fabrizio Marino e il suo racconto “Io sono Alex: acqua”. Dialogo sulla libertà e su tutte quelle etichette che ci limitano, ci condizionano, ci impongono necessariamente un’appartenenza a categorie che non sempre ci rappresentano.

Apre l’evento il Coro Accordi e Note.

Ingresso libero con aperitivo.

Per info:

email culturalepetit@gmail.com

Tel. Segreteria 06.87081363

