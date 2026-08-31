Pigneto, dopo lo stop estivo ripartono i treni: il cantiere della nuova stazione entra nella fase decisiva

Riprende regolarmente dal 1° settembre il traffico dei treni regionali dopo l’intenso stop estivo che ha attraversato la rete romana.

Le quattro settimane di sospensione della linea allestite in pieno agosto hanno consentito alle maestranze di Rete Ferroviaria Italiana e a Roma Capitale di centrare uno snodo decisivo per la realizzazione del futuro polo d’interscambio del Pigneto, condensando in un solo mese un impianto di lavorazioni che a cantiere aperto avrebbe occupato un intero anno di interventi nei fine settimana.

Obiettivi centrati e tabella di marcia

Le opere effettuate nel corso della pausa estiva hanno garantito il posizionamento finale delle strutture portanti per il prosieguo del progetto:

Sede ferroviaria definitiva: È stato collocato nel suo assetto definitivo il secondo binario della linea.

Avanzamento nel vallo: I cantieri hanno fatto compiere un passo avanti fondamentale allo scavo del tunnel sotterraneo pedonale destinato ad allacciarsi direttamente con la linea C della metropolitana.

Fasi future del cantiere: Con la ripresa dei convogli, le lavorazioni si sposteranno sull’allestimento degli apparati tecnologici, le rifiniture interne e la prosecuzione della copertura del vallo. Il primo avvio operativo della fermata resta programmato tra il termine del 2026 e i primi mesi del 2027.

Nodo di scambio e ricucitura del quartiere

L’operazione, dal valore complessivo di 230 milioni di euro finanziati con il supporto delle istituzioni nazionali e del commissario straordinario, non si limiterà alla nascita di una semplice fermata di passaggio.

La stazione permetterà l’interconnessione diretta tra le linee FL1 e FL3 e la direttrice della Metro C, creando una vera cerniera per il trasporto pubblico della capitale.

Sul fronte dell’assetto urbano, la copertura parziale dei binari darà vita a una piazza pedonale e a un nuovo attraversamento in superficie, spezzando la barriera fisica che ha storicamente diviso in due il quartiere Pigneto.

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