Ponte Giulio Rocco, sopralluogo Assessora e Commissione Lavori Pubblici

Si è svolto questa mattina un sopralluogo tecnico di aggiornamento, nell’ambito della Commissione Lavori pubblici, relativo al Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che unisce i quartieri ostiense e Garbatella.

Hanno partecipato alla l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il presidente della Commissione LlPp Antonio Stampete, i tecnici del Dipartimento LlPp e del Municipio VIII e Astral soggetto attuatore dell’opera.

I tecnici di Astral hanno spiegato lo stato di avanzamento dell’intervento. Dopo otto anni di interdizione al traffico, i lavori vedranno la riapertura del ponte nella prossima estate. Al progetto iniziale dell’intervento, sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad ottenere dei miglioramenti per la fase esecutiva.

In particolare Astral, in collaborazione con il Dipartimento della Mobilità e Atac, ha messo a punto un progetto di spostamento delle linee aeree di contatto dei treni, in modo tale da limitare l’interruzione delle linee stesse a soli 2 weekend per tutte le fasi di demolizione del vecchio ponte e varo del nuovo. Nel frattempo, è stata comunque allestita in officina l’intera struttura metallica del ponte per agevolare e ridurre i tempi di posa in opera.

“Ringrazio moltissimo Astral e l’assessora Rinaldi – ha commentato l’assessora Segnalini – per la realizzazione di un’opera così complessa. Quando si mette mano a manufatti esistenti, e che in questo caso si trovano sopra a delle linee ferroviarie, le lavorazioni richiedono particolare attenzione e approfondimenti.

Seguiamo con attenzione l’andamento dei lavori. Al loro termine avremo un ponte nuovo, più largo e funzionale; e sarà anche molto bello in quanto il disegno delle travi riprende la sagoma delle vecchie littorine ferroviarie, in continuità con il contesto ferroviario in cui il ponte è ubicato”.

“Ringrazio l’assessore Segnalini, gli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture e l’Astral per l’eccezionale lavoro che stanno svolgendo attraverso una importante sinergia volta ad arrivare al più presto alla riapertura del ponte Giulio Rocco, fondamentale collegamento tra Ostiense e Garbatella dopo 8 anni di chiusura.

Molto utile il sopralluogo tenutosi oggi, ma continueremo a seguire da vicino l’iter che porterà alla chiusura dei lavori, un grande merito di questa Amministrazione“, ha dichiarato il presidente della Commissione LlPp Antonio Stampete.

