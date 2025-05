Presentata a Roma “Pulifondali e Pulispiagge”

Presentata nel Palazzo H del Coni a Roma, l’annuale iniziativa della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Pulifondali e Pulispiagge. L’ormai classico appuntamento che prevede la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il prossimo 5 giugno.

Oltre 40 le località coinvolte in ben diciannove regioni. Sarà Lecce la città centrale di Pulifondali e Pulispiagge, che darà il via virtuale alle altre iniziative sparse lungo l’intero stivale. Fondamentale sarà la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e la Rai, che sarà impegnata con diverse Direzioni, garantendo una copertura capillare e a 360° con la TgR, Rainews.it, Rai Italia, Rainews24, Rai Radio 1 e Rai per la Sostenibilità.

Alla conferenza stampa, hanno preso parte numerose autorità fra le quali il presidente del Coni Giovanni Malagò e naturalmente, il presidente della Fipsas Ugo Claudio Matteoli.

L’obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare – insieme a Suzuki e Q8, fortemente impegnate nella tutela del territorio e dell’ambiente – i numeri già importanti della scorsa stagione, quando, grazie ai tesserati in azione, furono pescati 350 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi.

Non solo, ma le operazioni di pulizia nelle spiagge fecero registrare anche il coinvolgimento di oltre 2.000 studenti.

Del resto, in assoluta continuità con il 2024, pure quest’anno saranno proprio gli alunni di molte scuole italiane i protagonisti di Pulispiagge, il format che, all’inizio della stagione estiva, permetterà di rendere più “vivibili” alcuni tratti di arenili e porti.

I COMUNI COINVOLTI NELL’EDIZIONE 2025

Agropoli (SA), Amantea (CS), Ancona, Belmonte Calabro (CS), Bernalda (Metaponto Lido, MT), Bogliasco (GE), Cagliari (Il Poetto e Marina Piccola), Calatabiano (San Marco, CT), Caorle (VE), Carrara (Marina di Carrara, MS), Castellammare del Golfo (TP), Catanzaro Lido, Civitavecchia (RM), Diamante (CS), Follonica (GR), Forio d’Ischia (NA), Formia (LT), Gardone Riviera (BS), Giulianova (TE), Isola di Capo Rizzuto (KR), Lecce, Livorno, Milazzo (ME), Mola di Bari (BA), Montenero di Bisaccia (CB), Ortona (CH), Pesaro, Pisticci (Marina di Pisticci, MT), Porto Cesareo (LE), Porto Torres (SS), Pozzuoli (NA), Rimini, Riva del Garda (TN), Rocca San Giovanni (CH), Serrara Fontana (Sant’Angelo, NA), Siracusa, Spotorno (SV), Terni (Piediluco), Trieste, Verbania, Viareggio (LU), Villaputzu (Porto Corallo, SU).

