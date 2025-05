Presentato in Campidoglio Rock in Roma 2025

A poco più di un mese dall’estate live 2025 è stata presentata oggi, nella Sala Protomoteca dek Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, e dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, la XV edizione di Rock in Roma, il Festival che attira nella Capitale i grandi headliner della musica nazionale e internazionale.

Sono 21 i concerti (annunciati ad oggi) per più di due mesi di live, che si svolgeranno nei due siti simbolo della stagione concertistica romana: l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

“L’ippodromo, come l’Auditorium, è un luogo importantissimo – ha detto il Sindaco Gualtieri – soprattutto per gli eventi live” che contribuiscono a rafforzare il ruolo di “Roma come città della musica e degli eventi di qualità, in centro come in periferia e vogliamo che continui ad avere questa funzione”.

Due punti fissi che potrebbero anche ampliarsi. “Stiamo lavorando– ha detto a questo proposito Sergio Giuliani di The Base, tra i fondatori della manifestazione e direttore artistico insieme a Maxmiliano Bucci – a degli spin off di Rock in Roma: a Tor Bella Monaca, Corviale e ad Ostia”.

Sarà un modo “per arrivare alla periferia romana. Se riuscissimo a ripetere anche in piccola parte – ha aggiunto – quanto fatto a Capannelle, questi luoghi possono diventare luoghi di aggregazione permanente”.

L’ampia offerta musicale del Festival della Capitale che, dal 13 giugno al 1 agosto, animerà le notti romane abbraccia tutti i generi, dal rock al pop, dalla scena cantautorale alla musica rap, dall’urban all’indie.

Lo sguardo è sempre rivolto ai giovani: agli artisti emergenti, ma anche ai ragazzi che ascoltano la musica. Roma così, diventerà sempre più “una città viva”, ha detto dal canto l’assessore Onorato. “Rock in Roma è ormai uno dei pilastri dell’eventistica live. I numeri raggiunti – ha sottolineato Onorato –non sono scontati”.

Dal 2009 – anno della sua fondazione – ad oggi, il festival ha totalizzato oltre 300 concerti e più di 3 milioni di spettatori. Solo lo scorso anno il festival ha raggiunto oltre le 250.000 presenze, in due mesi di programmazione.

Sin dalle prime edizioni Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani hanno puntato a sviluppare una brand awareness tale da rendere la Città Eterna tappa chiave all’interno dei routing di Big nazionali ed internazionali del Music business, anche grazie alla consulenza artistica di Armando Perticaroli.

In questa edizione 2025 si esibiranno gli headliner internazionali di maggior successo, come The Black Keys, The Smashing Pumpkins, Fontaines D.C., Joe Bonamassa, Peso Pluma; artisti nazionali, tra cui Lucio Corsi, Lazza, Tananai, Willie Peyote, Ghali, Sfera Ebbasta e molti altri.

I concerti in programma

Questi i concerti in programma all’Ippodromo delle Capannelle: il 13 giugno Voglio tornare negli anni ‘90; il 14 giugno Pride X; il 17 giugno Fuckyourclique; il 18 giugno Fontaines D.C.; il 19 giugno Tananai; il 20 giugno Mai dire Goku; il 21 giugno Lucio Corsi; il 24 giugno Finley; il 28 giugno Teenage Dream; 8 luglio Willie Peyote; 10 luglio Nanowar of Steel; 11 luglio Tony Boy; il 13 luglio Lazza; il 15 luglio Ghali; il 16 luglio The Black Keys; il 19 luglio Sfera Ebbasta; il 20 luglio Peso Pluma; il 22 luglio Irama; il 24 luglio Luchè; il 1 agosto The Smashing Pumpkins.

Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il live di Joe Bonamassa il 19 luglio.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, Rock in Roma ospita Pride X – Roma Pride Official Party, l’evento simbolo dell’orgoglio e della libertà powered by Muccassassina. L’appuntamento è per sabato 14 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con la direzione artistica di Diego Longobardi.

Rock in Roma sostiene l’inclusione ospitando nelle sue aree Save the Children, l’Organizzazione internazionale che, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, promuovendo le iniziative e le campagne dell’Organizzazione.

I collegamenti fra l’Ippodromo delle Capannelle si avvalgono della collaborazione tra Rock in Roma ed Eventi in Bus, il servizio che metterà a disposizione Bus-Navetta al termine dei concerti per accompagnare gli spettatori fino al centro di Roma.

