Presentazione della Cinquina Finalista del Premio Strega Saggistica

Si svolgerà il 12 maggio 2025 alle ore 18.30 presso la Casa dell’Architettura, complesso monumentale dell’Acquario romano, la prima presentazione ufficiale della cinquina finalista del Premio Strega Saggistica.

L’evento, condotto dalla giornalista Eva Giovannini, vedrà sul palco Alessandro Aresu, autore di Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli), Anna Foa, autrice di Il suicidio di Israele (Laterza), Vittorio Lingiardi, autore di Corpo, umano (Einaudi), Simone Pieranni, autore di 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori) e Luigi Zoja, autore di Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).

È stato il Comitato scientifico, composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e presieduto da Giovanni Solimine a selezionare le cinque opere finaliste, che attraversano tutte temi cruciali del nostro tempo, dall’impatto geopolitico dell’intelligenza artificiale alle complesse dinamiche del Medio Oriente, dall’esplorazione della corporeità umana alle trasformazioni del continente asiatico e a una rilettura del carattere degli italiani attingendo alla storia, all’arte, alla letteratura e alla psicanalisi.

Ora spetterà al voto della Giuria, composta da circa cinquanta personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale (inclusi i membri del Comitato scientifico), decretare l’opera vincitrice.

Con la nascita del Premio Strega Saggistica, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk-Taormina Book Festival, in collaborazione con BPER Banca, FUIS- Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Casa dell’Architettura, e con il sostegno di Feltrinelli Librerie e SYGLA, si completa il panorama dei riconoscimenti letterari del Premio Strega.

Un’iniziativa che testimonia la volontà di valorizzare l’autorialità in questo fondamentale ambito dell’editoria, promuovendo la lettura come strumento essenziale di informazione e riflessione sulle grandi sfide contemporanee.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.