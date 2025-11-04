Prevenzione in Farmacia Federico

La sindrome metabolica è un insieme di condizioni che spesso passano inosservate: pressione alta, glicemia elevata, colesterolo e trigliceridi alterati, aumento del girovita.

Quando questi si presentano insieme, aumentano notevolmente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.

La difficoltà? Non dà sintomi evidenti. Molte persone scoprono valori alterati solo durante un controllo occasionale.

Per questo la prevenzione è la scelta migliore, con pochi esami si può valutare il rischio ed intervenire subito.

Il 15 novembre 2025 nella Farmacia Federico, in via Prenestina 692, si potranno controllare: la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo e trigliceridi, la glicemia e girovita.

Con una breve consulenza della nutrizionista Sara Meronti sarà possibile, se occorre, impostare cambiamenti nello stile di vita.

Tutto questo ad un prezzo speciale di 9,90 euro.

Un’occasione per conoscere i tuoi valori, ricevere consigli pratici e prenderti cura della tua salute.

I posti sono limitati: per prenotare l’appuntamento telefonare al numero 06 2275 1269.

