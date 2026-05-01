Primo Maggio di caos sulla Roma Nord: cavo tranciato e treni fermi fino a metà mattina

Un inizio di giornata tutt’altro che festivo per i pendolari della ferrovia Roma Nord, che nel giorno del Primo Maggio si sono ritrovati alle prese con ritardi, cancellazioni e collegamenti a singhiozzo.

A mandare in tilt la linea è stato un guasto tecnico avvenuto durante la notte: un cavo dell’alta tensione è stato danneggiato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.

A confermarlo è stata Astral, che ha parlato di un incidente verificatosi proprio all’interno dei cantieri attivi lungo il tracciato, con accertamenti ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. Dalle prime ore del mattino, intorno alle 5:30, la circolazione è stata interrotta tra le stazioni di Acqua Acetosa e Montebello, uno snodo cruciale per i collegamenti con l’hinterland.

I treni hanno continuato a viaggiare soltanto tra Flaminio e Acqua Acetosa, lasciando scoperto il resto della tratta.

Per tamponare l’emergenza è intervenuta Cotral, che ha attivato un servizio di bus sostitutivi per collegare le stazioni rimaste isolate, con inevitabili rallentamenti e disagi per i viaggiatori.

I tecnici hanno lavorato senza sosta per ripristinare la linea, riuscendo a riattivare la circolazione poco dopo le 11.

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