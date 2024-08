Primo weekend di Agosto: ecco le strade chiuse in città

Questo primo weekend di Agosto, Roma si prepara a un grande esodo estivo con una serie di cambiamenti alla viabilità che interesseranno la città. Sabato 3 e domenica 4, il traffico sarà influenzato da importanti lavori e chiusure.

Ecco cosa aspettarsi:

Metro B Interrotta: La linea B della metropolitana sarà chiusa tra Castro Pretorio e Laurentina per lavori di potatura e interventi sulla rete fognaria in piazza Vallauri, alla Garbatella. Per garantire la continuità del servizio, saranno attivi bus navetta al posto dei treni, mentre le tratte Metro Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resteranno operative.

Tangenziale Est: Fino al 1° settembre, saranno in corso lavori di installazione delle nuove barriere di separazione tra via Salaria e viale di Tor di Quinto. Aspettati cambiamenti nella circolazione con segnaletica stradale dedicata.

Corso di Francia: Fino al 15 settembre, la carreggiata sarà ridotta su Corso di Francia, tra Via Flaminia e Via di Vigna Stelluti, per lavori di scavo. Le modifiche al traffico saranno evidenti durante le ore di punta.

Via Ardeatina: Sabato si svolgeranno lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale.

Viadotto delle Fornaci: Continuano i lavori per il prolungamento della ciclabile Monte Mario-Monte Ciocci, con chiusure parziali del ponte sopra via Angelo Emo. La viabilità sarà garantita a senso alternato.

Eventi e Manifestazioni:

Porta Portese: Domenica, il consueto mercato richiederà deviazioni festive per le linee di bus 170, 719 e 781. Inoltre, la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali comporterà deviazioni per le linee 51, 75, 85, 87 e 118.

Nottetempo: La linea nMB della metropolitana verrà spostata nella notte tra sabato e domenica.

Per tutte le informazioni potete consultare il sito di Roma Mobilità, cliccando qui.

