Fervono i preparativi per la Primomaggio – Lavoro…in corsa.

La Manifestazione sportiva Primomaggio – Lavoro…in corsa!, gara competitiva regionale di km 5.350 giunta all’8ª edizione è organizzata da FITeL Lazio Fidal Lazio A.S.D. Romatletica Footworks, partenza alle ore 9.30 dal Viale Carlo Felice, angolo via Conte Rosso – nei pressi di Piazza San Giovanni in Laterano. Nella medesima mattinata sempre con partenza e arrivo in Viale Carlo Felice (negozio Footworks) si svolgerà Non competitiva/ stracittadina di km 3.500.

Modalità di iscrizioni: Gara competitiva Le iscrizioni, sia per la competitiva che per la non competitiva, si potranno effettuare fino a domenica 29 aprile 2019: · inviando la richiesta d’iscrizione tramite fax al n. 067005456 · con e-mail all’indirizzo segreteriaiscrizioni123@gmail.com ; oppure: · martedì mattina 1 maggio dalle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza presso il luogo di ritrovo della gara. Entro il giorno 30 aprile 2018, le iscrizioni si possono effettuare anche presso: FOOTWORKS in Viale Carlo Felice n. 13/15, Roma – tel. 0677203069 dalle ore 10.00 alle 19.00 Gara non competitiva – ritiro pettorali e pacco gara.

Quota d’iscrizione:Per la competitiva e per la non competitiva € 6,0. Sono garantite 400 maglie ricordo della manifestazione sia per la competitiva e per la non competitiva; oltre la quota d’iscrizione sarà ridotta a 3 euro.

Ritiro dei pettorali e pacco gara: Il pettorale e il pacco gara per gli atleti della competitiva e della non competitiva potranno essere ritirati lunedì 30 aprile 2018 presso il negozio FOOTWORKS in Viale Carlo Felice 13/15 (Roma) dalle ore 14.00 alle 19.30 oppure la mattina della gara delle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza sul luogo di ritrovo e partenza della manifestazione.

Cronometraggio e classifiche: Per la gestione della sola classifica competitiva, unitamente al pettorale verrà consegnato il chip elettronico da restituire a fine gara ( risarcimento di Euro 20 per ogni chip non restituito ). Il Servizio di cronometraggio è gestito dalla Soc. Timing Data Service (www.tds-live.com)

Premiazioni: Saranno premiati per la gara competitiva i primi tre atleti assoluti maschili e femminili e i primi tre delle categorie maschili e femminili delle categorie Fidal con trofei, materiale sportivo e/o premi in natura.

Sono anche previsti riconoscimenti per la manifestazione non competitiva: al primo atleta maschile e femminile. Le premiazioni saranno effettuate a partire dalle ore 11.00 sul luogo di arrivo. E’ previsto anche un premio per il I° classificato maschile e femminile rappresentante di un Cral. L’appartenenza ad un Cral deve essere comunicata all’atto dell’iscrizione.

Societa’: Saranno premiate con un riconoscimento le prime tre società più numerose sulla base del numero degli atleti arrivati alla gara competitiva ( minimo 20 arrivati ) e la prima squadra più numerosa appartenente ad un Cral. Per quest’ultima classifica l’appartenenza ad un Cral deve essere comunque comunicata al momento dell’iscrizione.

Segnalazioni chilometriche e ristori: Sarà assicurato un ristoro finale. La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.

Informazioni:Per le informazioni sulla partecipazione: segreteriaiscrizioni123@gmail.com presidente@romatleticafootworks.it Tel.: 3395905259 Fax: 067005456 Per ogni altra informazione: FITeL Lazio Via dei Serpenti, 35 00185 Roma (RM) Tel.: 064827604 Fax: 0648906911.

Con l’iscrizione alla corsa podistica “Primomaggio – Lavoro …in corsa!” il partecipante dichiara di conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e conferma,