Protesta a Piazza di Spagna: associazioni animaliste contro le Botticelle

Nella giornata di Sabato 27 Luglio, Piazza di Spagna è stata il teatro di un flash mob animalista organizzato dall’Associazione Animalisti Italiani e dal Partito Animalista Europeo.

L’azione, mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica contro lo sfruttamento dei cavalli nelle botticelle, ha visto i partecipanti srotolare uno striscione ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti con il messaggio: “Lasciate in pace i cavalli”.

Protesta Non Autorizzata:

Stefano Fuccelli, presidente del Partito Animalista Europeo, ha spiegato che l’azione è stata condotta senza preavviso alla questura, sottolineando l’urgenza di fermare lo sfruttamento dei cavalli.

“Dei semplici cittadini sono costretti a fare questa azione perché questi cavalli non possono più continuare a essere sfruttati in questa maniera”, ha dichiarato Fuccelli.

Cavalli Non Idonei al Tiro:

Fuccelli ha inoltre denunciato le condizioni in cui vengono tenuti i cavalli, spesso animali dismessi dalle corse e impiegati in modo inappropriato nelle botticelle. “Il cavallo non può essere tenuto in questa maniera e oltretutto questi sono cavalli non idonei per il tiro”, ha affermato, descrivendo la situazione come “atroce”.

