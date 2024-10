Pubblicata gara europea per gestione del Centro Carni

È stata pubblicata la gara europea per l’affidamento dei servizi mercatali di macellazione e accessori presso il Mercato all’Ingrosso delle Carni, con sede in viale Palmiro Togliatti. Il contratto, del valore complessivo di 3.900.000 euro (IVA inclusa), avrà una durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, e rappresenta un passaggio significativo verso una gestione più efficiente dei servizi.

L’Amministrazione, dopo un’attenta valutazione e confronto con i Dipartimenti competenti, ha deciso di abbandonare il precedente regime di concessione, scaduto il 30 settembre 2024, a favore di un affidamento di servizi. Questa scelta è stata presa per migliorare la qualità e l’efficacia delle operazioni, tenendo conto della delicatezza dei servizi di macellazione e delle attività accessorie prevedendo nuove e più efficaci modalità di controllo da parte dell’amministrazione.

Il processo di gara è stato strutturato con massima attenzione e trasparenza, e le offerte potranno essere presentate entro il 18 novembre 2024 tramite la piattaforma TUTTOGARE .

Oltre aver recepito il nuovo contratto collettivo di settore, è stata inserita una clausola di salvaguardia occupazionale per proteggere i lavoratori coinvolti, garantendo la continuità occupazionale degli operatori impiegati nel Mercato delle Carni.

“La pubblicazione della gara europea rappresenta un importante passo avanti nella gestione del Centro Carni, garantendo maggiore efficienza e sicurezza per tutti gli operatori coinvolti.

Abbiamo lavorato con grande impegno per adattare gli atti di gara alle nuove normative contrattuali, tenendo conto delle specificità di questo settore. Ringrazio il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e la Direzione Mercati all’ingrosso per l’eccellente lavoro svolto, che ha reso possibile questo cambiamento necessario per garantire la continuità del servizio e la tutela dei lavoratori.

Il Centro Carni ricopre un ruolo cruciale nella filiera agroalimentare di Roma, fornendo servizi essenziali di macellazione e logistica per il mercato all’ingrosso e per le comunità che richiedono specifici standard, come quelle ebraiche e musulmane. Valorizzare questo hub significa preservare un servizio fondamentale per l’economia e il benessere sociale della città,” ha dichiarato l’Assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli.

