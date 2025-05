Rassegna Corale di Cori Scolastici e Cori di Voci Bianche Teatro dell’IC Via dei Sesami (Centocelle)

Per l’appuntamento del 23 maggio 2025, La Notte bianca delle Scuole Aperte nel Pomeriggio, l’IC Via Dei Sesami a Centocelle ha organizzato un evento che coinvolge sia la Scuola dell’Infanzia, il Plesso Ungaretti delle Elementari e infine una Rassegna Corale di Cori Scolastici e Cori di Voci Bianche, realizzata grazie alla collaborazione dell’APS Chorus Inside Lazio e la Direzione Artistica di Paula Gallardo, nella quale parteciperanno gli allievi coinvolti nel progetto corale Voci In Coro della Scuola secondaria di Primo grado.

Alla rassegna prenderanno parte cori di bambini e ragazzi di tutte le età, dai 4 anni in poi, provenienti da tutta Roma.

Dopo i canti di benvenuto del coro Voci In Coro dell’IC Via dei Sesami, ci sarà il coro LA MUSICA UNISCE dell’IC Martin Luther King del quartiere Giardinetti di Roma che ha da sempre promosso la formazione musicale e in particolare quella corale. La direzione artistica del Coro è affidata a Guglielmo Pernaselci, insegnante presso l’Istituto in qualità di docente di Musica e Potenziamento Musicale.

A seguire, si esibirà il Coro Sanchari Sangeetayan del Centro Culturale Asinitas diretto da Sushmita Sultana. Il coro è composto da bambini bangladesi di seconda generazione, cioè nati in Italia, che all’inizio non conoscevano una sola parola della loro lingua madre, ma che ora cantano a squarciagola e non sbagliano una parola, seguiti da vicino da Sushmita che dell’amore per la musica ha fatto una “missione”.

Attraverso il ballo e il canto tradizionali del Bangladesh, lei ha voluto recuperare per i bambini la lingua d’origine che rischiava di andare perduta.

Poi sarà il momento di ascoltare il Coro Campanelle Colorate (bambini dai 6 agli 11 anni) e il Coro d’acCordo (ragazzi dai 12 ai 16 anni) dell’Associazione corale polifonica di Santa Monica di Ostia diretti da Livia Cangialosi che ha fondato nel 2014 le due formazioni corali.

Seguirà il Coro Dei 102 del Centro Studi Atelier Centodue di Torpignattara, diretto da Paula Gallardo insieme a Maria Elena Serrao e formato da bambini dai 4 agli 11 anni dei corsi di Propedeutica e di Educazione Musicale dell’Associazione.

L’ultima formazione corale sarà il Coro dei Ragazzi SPMT, della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, diretto da Tullio Visioli e Livia Cangialosi.

Per concludere la manifestazione, saranno ospiti speciali i giovani e giovanissimi violinisti della Green Orchestra dell’Accademia Musicale d’Arte di Fonte Laurentina, diretti da Antonella Cirillo che eseguiranno alcuni brani tra i più famosi delle colonne sonore dei film Disney.

